你能答對幾題？momo購物網雙11首推「知識王」 60秒挑戰賺mo點

雙11購物清單準備好了嗎？momo購物網邀你挑戰60秒「知識王」，把答題實力變成購物優惠！momo購物網將於10月23日至10月31日推出《雙11 SUPER寵愛你》暖身活動，首度登場的「momo知識王」每天開放6場快問快答，達指定積分即可獲得mo點或折價券；活動期間再加碼不限金額下單、完成當日登記，天天抽最高5,000 mo點，搭配全站滿額登記最高送2,200 mo點、28家銀行指定方案最高10%刷卡回饋，以及滿額送頂呱呱人氣美食，邀全民挑戰答題拿優惠、雙11搶先開買。

「momo知識王」於10月23日至10月31日活動期間每天10:11、12:11、14:11、18:11、20:11及22:11等6個時段開放挑戰，挑戰者需在60秒內展現快問快答實力，答對越多積分越高，達到指定積分即可獲得mo點或折價券；除了挑戰答題，每日登入活動專屬頁面完成「簽到賺mo點」，9天累積最高可免費領取27 mo點。

10月23日至10月31日凡於momo購物網全站不限金額下單，並於當日完成登記，即可參加抽獎，每天抽出1名幸運兒，獲得最高5,000 mo點購物回饋，9天共抽出9名。

除了下單抽獎，momo購物網同步推出「全站加碼送」滿額登記活動。10月23日暖身首日，單日累積消費滿5,000元送120 mo點，限量2,000名；滿12,000元送300 mo點，限量400名；滿33,000元享2.8% mo點回饋，上限1,000點，限量300名；滿55,000元享3% mo點回饋，上限2,200點，限量150名。

10月24日至10月31日優惠接棒，單日累積消費滿4,500元，登記送100 mo點，限量1,500名；滿12,000元送350 mo點，限量800名；滿30,000元送1,000 mo點，限量200名。

此外，10月23日至10月25日單日消費滿1,111元，即可登記兌換頂呱呱甜甜包或波浪薯條，兩項好禮每日分別限量850名、700名。

支付優惠同步加碼，momo購物網攜手28家銀行推出刷卡活動，指定銀行方案最高享10%回饋；「雙11大牌搶先購」與「1111品牌聯盟」也集結人氣商品推出暖身優惠，搭配「品牌神券提前搶」，讓消費者提前領券、挑選好物，買齊購物清單再享回饋。各項活動適用條件、登記名額及回饋方式，依momo購物網活動頁與各銀行公告為準。