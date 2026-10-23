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不斷更新／薔琵來襲…澎湖、高雄等6縣市明上班課 各地颱風假資訊一覽

薔琵狂風猛吹…路樹倒下命中小貨車 當場解體失控衝撞民宅

傍晚5時十級暴風圈已觸陸 薔琵「畫一個圈」龜速打轉後再北上

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你能答對幾題？momo購物網雙11首推「知識王」 60秒挑戰賺mo點

聯合報／ 記者陳立儀／台北即時報導
momo購物網於10月23日至10月31日推出《雙11 SUPER寵愛你》暖身活動，邀請大眾一起挑戰答題拿優惠、雙11搶先開買。圖／momo購物網提供
momo購物網於10月23日至10月31日推出《雙11 SUPER寵愛你》暖身活動，邀請大眾一起挑戰答題拿優惠、雙11搶先開買。圖／momo購物網提供

雙11購物清單準備好了嗎？momo購物網邀你挑戰60秒「知識王」，把答題實力變成購物優惠！momo購物網將於10月23日至10月31日推出《雙11 SUPER寵愛你》暖身活動，首度登場的「momo知識王」每天開放6場快問快答，達指定積分即可獲得mo點或折價券；活動期間再加碼不限金額下單、完成當日登記，天天抽最高5,000 mo點，搭配全站滿額登記最高送2,200 mo點、28家銀行指定方案最高10%刷卡回饋，以及滿額送頂呱呱人氣美食，邀全民挑戰答題拿優惠、雙11搶先開買。

「momo知識王」於10月23日至10月31日活動期間每天10:11、12:11、14:11、18:11、20:11及22:11等6個時段開放挑戰，挑戰者需在60秒內展現快問快答實力，答對越多積分越高，達到指定積分即可獲得mo點或折價券；除了挑戰答題，每日登入活動專屬頁面完成「簽到賺mo點」，9天累積最高可免費領取27 mo點。

10月23日至10月31日凡於momo購物網全站不限金額下單，並於當日完成登記，即可參加抽獎，每天抽出1名幸運兒，獲得最高5,000 mo點購物回饋，9天共抽出9名。

除了下單抽獎，momo購物網同步推出「全站加碼送」滿額登記活動。10月23日暖身首日，單日累積消費滿5,000元送120 mo點，限量2,000名；滿12,000元送300 mo點，限量400名；滿33,000元享2.8% mo點回饋，上限1,000點，限量300名；滿55,000元享3% mo點回饋，上限2,200點，限量150名。

10月24日至10月31日優惠接棒，單日累積消費滿4,500元，登記送100 mo點，限量1,500名；滿12,000元送350 mo點，限量800名；滿30,000元送1,000 mo點，限量200名。

此外，10月23日至10月25日單日消費滿1,111元，即可登記兌換頂呱呱甜甜包或波浪薯條，兩項好禮每日分別限量850名、700名。

支付優惠同步加碼，momo購物網攜手28家銀行推出刷卡活動，指定銀行方案最高享10%回饋；「雙11大牌搶先購」與「1111品牌聯盟」也集結人氣商品推出暖身優惠，搭配「品牌神券提前搶」，讓消費者提前領券、挑選好物，買齊購物清單再享回饋。各項活動適用條件、登記名額及回饋方式，依momo購物網活動頁與各銀行公告為準。

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傍晚5時十級暴風圈已觸陸 薔琵「畫一個圈」龜速打轉後再北上

薔琵颱風朝宜蘭近海步步進逼，目前已經放慢腳步，並向台灣更靠近。傍晚5時，十級暴風圈已碰觸到蘇澳陸地，氣象署預估，未來薔琵將在深夜逆時針「打個圈」後，清晨再度北上遠離。各地風雨浪越晚越大，提醒民眾需特別留意。

連2天颱風假？最新風雨預測出爐 16縣市達標

中央氣象署持續發布中度颱風薔琵的海上陸上颱風警報。颱風中心目前在宜蘭東南方海面，逐漸放慢腳步，預計傍晚左右將會出現打轉現象，十級暴風圈也可能觸陸。氣象署公布最新風雨預測，明天上半天有16縣市達標，有機會連放2天颱風假。

薔琵颱風籠罩…已釀1死171傷 全台明有機會續放颱風假

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影／薔琵狂吹…路樹倒下命中小貨車 當場解體失控衝撞民宅

颱風薔琵逼近各地風雨逐漸增強，高雄市阿蓮區今天下午就發生因颱風強風導致路樹倒塌的意外事故，一名53歲黃姓男子駕駛自小貨車行經仁愛路時，路樹突遭強風吹倒當場砸中行駛中的小貨車，小貨車失控撞擊路邊車輛及民宅，造成車上人員多處擦挫傷，目前該路段雙向交通受阻，警方正進行管制與疏導。

薔琵颱風傍晚始打轉！10級暴風圈將觸陸 宜基新北恐颳致災強風

薔琵颱風來勢洶洶，由於中心逐漸接近台灣陸地，颱風已出現減速狀況，預計傍晚左右將會有打轉運動發生，而此時十級暴風半徑也將會觸陸，宜蘭、基隆北海岸及新北市將可能被暴風圈籠罩，出現平均10級、陣風12至13級強風，極度危險、容易致災。

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