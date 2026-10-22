iPhone Duo開賣遇颱風！Apple直營店明天暫停營業 想買新機改衝好市多

薔琵颱風來襲，台北市宣布10月23日停止上班上課，原本計畫第一時間前往Apple台北2家直營店領取新機的果粉，恐怕得失望了。Apple表示，持有首賣日取貨訂單的消費者，將收到Apple直營店暫停營業通知，消費者可於門市恢復正常營業後，在營業時間內擇時前往取貨。

如果真的超想立刻入手iPhone Duo，美式賣場好市多表示，明日全台賣場皆正常營運，想要第一時間拿到新機的會員，不妨轉往好市多碰碰運氣。黑鑽會員可於上午9時提前進入賣場購物，比一般會員早1小時入場，有機會搶先選購商品。此外，黑鑽會員可享消費2%回饋，若搭配Costco聯名卡刷卡消費，還可享有賣場內2%好多金回饋，線上購物3%好多金回饋。打算利用會員優惠購買新機的民眾，建議事先確認自己的會員等級及適用回饋條件。

不過，在好市多購買手機仍有一些限制。由於各分店的機型、容量與顏色庫存不一，現場不一定能買到理想款式。此外，若使用Costco聯名卡分期付款，將無法享有好多金回饋。好市多也提醒，敬請會員視天候狀況及自身需求前往購物，並留意行車安全，以自身安全為優先考量。