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整理包／備戰薔琵颱風！「4大超商防颱限時優惠」採買囤貨一次看

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店即日起至10月27日推出多項限時優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至10月27日推出多項限時優惠。圖／全家便利商店提供

因應薔琵颱風影響，4大超商除了加強民生物資備貨，同時推出防颱限時優惠，包括瓶裝水、飲料、泡麵、零食、鮮食、衛生紙等，方便消費者即時採買。

●7-ELEVEN

全台7-ELEVEN門市針對民生物資如罐頭、袋裝泡麵、瓶裝水、常溫飲料、電池、雨具、即食蔬菜、冷凍食品等加強備貨。

即日起至10月25日統一PH9.0鹼性離子水1,450ml買2送1；韓國濟州SamDaSoo火山岩礦泉水買10送10；舒跑運動飲料975ml買2送1；黑松FIN補給飲料580ml第2件5折；不倒翁切達起司風味炒麵（包）原味／香辣任選買1送1；農心辛拉麵（包）辣白醬風味／韓式粉紅醬同品項買1送1；舒潔三層抽取衛生紙（6包*90抽）買1串送2串；沙威隆清爽抗菌濕巾10抽2入特價25元。

即日起至10月27日指定米漢堡第二件半價、冷凍盒餐第二件7折，主推新品「Homeal 紅燒牛肉湯餃（售價109元）」嚴選手工捏花水餃搭配醇厚牛肉湯頭。

全台7-ELEVEN門市就近可買得到生鮮蔬菜：安昕有機青江菜、小白菜、黑葉白菜、小松菜均一價50元。

此外，全台近4,000間導入「饗喫鍋」專區門市加強生鮮蔬菜、即食鍋物、冷凍肉品備貨，小菜籃有機小白菜／青江菜均一價29元、黃金玉米（2入）49元、安昕筊白筍69元；「饗喫鍋」專區也有輕鬆自煮鍋物「四神綜合湯（149元）」、「胡椒豬肚雞（179元）」和「麻辣燙牛（179元）」，冷凍區還有「美國特選五花牛肉片」、「台灣豬梅花肉片」均一價129元。

●全家便利商店

全家便利商店即日起至10月27日推出多項防颱限時優惠，包括FamiCollection雪山天然深層礦泉水（6,300ml）特價49元；FamiCollection大容量飲用水（竹炭天然鹼性水／天然水／鹼性離子水）任選2件8折、3件77折；指定生鮮雞蛋（全家牧場直送生食鮮蛋／大武山樂禮冷藏紅蛋10入）任選第2件6折；指定品牌鮮乳（牧場直送4.0／福樂一番鮮／乳香世家／光泉鮮乳）任選2件169元；匠土司家庭號＋義美無加糖厚濃豆奶（936ml）超值合購價89元，最多可省29元。

颱風天必囤的泡麵與熱食部分，即日起至10月27日味味一品指定碗麵任選2件106元；Cosmos指定即食湯品單件特價49元；味王指定調理包＋常溫白飯合購特價100元；媽媽煮藝指定袋裝＋指定泡麵合購現省10元；好媽媽指定罐頭任選買1送1；韓國東遠超級鮪魚辣味罐頭單件特價79元。 同一期間另有會員專屬加碼，uno pasta冷凍義大利麵系列任選2件88折。

此外，即日起至12月31日FamiSuper有機葉菜可享任選3件100元。

●萊爾富

萊爾富即日起至11月10日推出「防颱補給優惠」，包括味味A排骨雞湯碗麵2件只要42元；東南亞杯麵系列（王麵河粉、SE.VIFON杯麵）任選2件65元；Hilife Original海洋深層水2,000ml買1送1、礦沛氣泡水買2送1；單包HL抽取式衛生紙1串109元、2串179元；舒潔濕紙巾系列任選買1送1（不同價格以2件5折計）；卡迪那洋芋片2件59元，重量級chizzpa洋芋片系列任2件99元。萊爾富開賣Frenature富紐翠加拿大A級冷凍藍莓，採獨享包裝設計，即日起至11月10日推出嘗鮮優惠價69元。

此外，即日起至11月10日祭出Hi café同品項買1送1，包含特大美式、特大特濃美式、特大重乳拿鐵及大燕麥奶拿鐵；也推出大杯特濃美式、拿鐵同品項買30送30優惠，換算單杯美式不到28元、拿鐵約33元。

●OKmart

OKmart自10月23日至10月25日自推出防颱限定優惠，精選泡麵、沖泡飲品等民生物資。泡麵優惠包括隨緣麻辣燙湯麵第2件10元，以及味丹雙響泡系列（日式雞白湯麵107g、沙茶鍋燒湯麵113g、爆香牛肉湯麵109g、火山岩燒豚骨湯麵110g）任2件62元；沖泡飲品則有西雅圖極品綜合濾掛咖啡8g×5入、西雅圖即品拿鐵咖啡21g×8入，皆享買1送1。

●附註：詳細優惠活動內容以各超商門市、官網、APP、粉絲團公告為準。

萊爾富開賣Frenature富紐翠加拿大A級冷凍藍莓，即日起至11月10日推出嘗鮮優惠價69元。圖／萊爾富提供
萊爾富開賣Frenature富紐翠加拿大A級冷凍藍莓，即日起至11月10日推出嘗鮮優惠價69元。圖／萊爾富提供

全家便利商店即日起至10月27日推出多項限時優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至10月27日推出多項限時優惠。圖／全家便利商店提供

全家便利商店即日起至10月27日推出多項限時優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至10月27日推出多項限時優惠。圖／全家便利商店提供

萊爾富即日起至11月10日推出大杯特濃美式、拿鐵同品項買30送30優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至11月10日推出大杯特濃美式、拿鐵同品項買30送30優惠。圖／萊爾富提供

全家便利商店即日起至10月27日推出多項限時優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至10月27日推出多項限時優惠。圖／全家便利商店提供

OKmart自10月23日至10月25日自推出防颱限定優惠，隨緣麻辣燙湯麵第2件10元；西雅圖極品綜合濾掛咖啡8g×5入、西雅圖即品拿鐵咖啡21g×8入皆享買1送1。圖／OKmart提供
OKmart自10月23日至10月25日自推出防颱限定優惠，隨緣麻辣燙湯麵第2件10元；西雅圖極品綜合濾掛咖啡8g×5入、西雅圖即品拿鐵咖啡21g×8入皆享買1送1。圖／OKmart提供

全家便利商店即日起至10月27日推出多項限時優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至10月27日推出多項限時優惠。圖／全家便利商店提供

7-ELEVEN即日起至10月25日推出多項限時優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至10月25日推出多項限時優惠。圖／7-ELEVEN提供

萊爾富Hi café特大美式、特大特濃美式、特大重乳拿鐵、大燕麥奶拿鐵即日起至11月10日推出同品項買1送1。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi café特大美式、特大特濃美式、特大重乳拿鐵、大燕麥奶拿鐵即日起至11月10日推出同品項買1送1。圖／萊爾富提供

全家便利商店即日起至12月31日FamiSuper有機葉菜可享任選3件100元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至12月31日FamiSuper有機葉菜可享任選3件100元。圖／全家便利商店提供

全家便利商店即日起至10月27日推出多項限時優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至10月27日推出多項限時優惠。圖／全家便利商店提供

7-ELEVEN即日起至10月25日推出多項限時優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至10月25日推出多項限時優惠。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN即日起至10月25日推出多項限時優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至10月25日推出多項限時優惠。圖／7-ELEVEN提供

萊爾富即日起至11月10日推出多項防颱限時優惠，衛生紙、礦泉水必買。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至11月10日推出多項防颱限時優惠，衛生紙、礦泉水必買。圖／萊爾富提供

7-ELEVEN即日起至10月25日推出多項限時優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至10月25日推出多項限時優惠。圖／7-ELEVEN提供

全家便利商店即日起至10月27日推出多項限時優惠。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店即日起至10月27日推出多項限時優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至10月27日推出多項限時優惠。圖／全家便利商店提供

7-ELEVEN即日起至10月25日推出多項限時優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至10月25日推出多項限時優惠。圖／7-ELEVEN提供

全家便利商店即日起至10月27日推出多項限時優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至10月27日推出多項限時優惠。圖／全家便利商店提供

全家便利商店即日起至10月27日推出多項限時優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至10月27日推出多項限時優惠。圖／全家便利商店提供

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