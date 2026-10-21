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飯店吃到飽、龍蝦、烤鴨優惠來了！晶華餐券57折起 君悅自助餐61折起

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
台北君悅2026 ITF線上旅展開賣，吃到飽餐券69折起搶攻尾牙聚餐商機。圖/台北君悅提供
台北君悅2026 ITF線上旅展開賣，吃到飽餐券69折起搶攻尾牙聚餐商機。圖/台北君悅提供

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晶華集團推出多款餐飲優惠，故宮晶華烤鴨、台北晶華栢麗廳平日早餐雙人券約57折起，龍蝦雙人分享餐約63折，三燔本家日本A5和牛壽喜燒放題券約61折；台北君悅自助餐及日料餐券也祭出折扣，部分餐廳另有每周限量買一送一，從吃到飽、牛排到特色料理，提前買券可為年末聚餐省荷包。

●晶華集團主打烤鴨、和牛及自助餐。即日起至11月9日，消費者可在線上購買旗下晶華、晶英、晶泉及捷絲旅等品牌住宿券，每張3,000元的「環遊晶華住宿券」推出買10送1或贈亞洲萬里通8,000哩。餐券部分，故宮晶華平日限定烤鴨券及台北晶華栢麗廳平日早餐雙人券皆約57折；平日晚餐龍蝦雙人分享餐約63折，三燔本家平日雙人日本A5和牛壽喜燒放題券約61折。

●台北君悅線上旅展至11月15日，人氣自助餐及餐廳套餐券優惠約61折起，凱菲屋、彩日本料理每周五另有限量「兩人同行一人免費」快閃券；企業團購六張餐券套票最低7折起。住宿方面，豪華客房平日一泊一食住宿券每張6,888元，約58折起，含凱菲屋雙人自助早餐。

●台北美福大飯店也推出餐飲套券優惠，彩匯自助餐平日午、晚餐單人券買一套8張，除加贈一張外，再送下午茶餐券；米香台菜、潮粵坊、晴山日本料理及GMT義大利餐廳等人氣餐廳，也推出多款美食通用券，最低約46折起。

●雲朗觀光旗下君品酒店茶苑推出精選牛排雙人套餐券，每張1,880元，可選16盎司頂級爐烤肋眼牛排或威靈頓牛排。

●長榮鳳凰酒店（礁溪）桂冠自助餐廳平日單人早午餐券每張768元，另有買十送一優惠。

《超值美食通用券》集結館內人氣餐飲選擇，其中潮粵坊餐廳「明爐香烤片皮鴨三吃」以多樣吃法展現粵式料理的經典魅力。圖/台北美福大飯店提供
《超值美食通用券》集結館內人氣餐飲選擇，其中潮粵坊餐廳「明爐香烤片皮鴨三吃」以多樣吃法展現粵式料理的經典魅力。圖/台北美福大飯店提供

三燔本家平日雙人日本A5和牛壽喜燒放題券約61折。圖/晶華酒店提通
三燔本家平日雙人日本A5和牛壽喜燒放題券約61折。圖/晶華酒店提通

君品酒店茶苑推出每張1,880元的精選牛排雙人套餐券，主餐可任選16oz頂級爐烤肋眼牛排或老靈魂威靈頓牛排，搭配多道精緻料理，享受豐盛的雙人餐飲體驗。圖/雲朗觀光提供
君品酒店茶苑推出每張1,880元的精選牛排雙人套餐券，主餐可任選16oz頂級爐烤肋眼牛排或老靈魂威靈頓牛排，搭配多道精緻料理，享受豐盛的雙人餐飲體驗。圖/雲朗觀光提供

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