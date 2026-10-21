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6天狂吸5.6億！台中購物節「到店抽」衝買氣 百年名店送千盒太陽餅

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
經發局長張峯源（中）與陳允宝泉總經理翁羿琦（右）共同抽出購物節暖身「到店抽」千盒太陽餅。圖／台中市政府提供。
經發局長張峯源（中）與陳允宝泉總經理翁羿琦（右）共同抽出購物節暖身「到店抽」千盒太陽餅。圖／台中市政府提供。

2026台中購物節將於10月24日登場，經發局推出「到店抽」暖身活動衝買氣，獲逾1.5萬微型店家響應，提供約2萬項促銷優惠，短短6天消費登錄破5.6億元。經發局長張峯源今攜手自由路商圈主委、糕餅名店「陳允寶泉」總經理翁羿琦抽出1000名幸運得主，送出店家贊助的千盒太陽餅

張峯源說明，台中購物節已成為全台具代表性的城市行銷活動，為回應民眾及店家期待，今年特別推出暖身活動，持續至10月23日，讓民眾提前熟悉「台中通TCPASS APP」操作及消費登錄方式。活動開跑6天，消費登錄金額即突破5.6億元，平均每日近1億元，其中外縣市消費登錄金額逾8400萬元、微型店家登錄金額也突破6600萬元。

張峯源指出，今年首度推出「到店抽」，盼增加在地店家曝光及與消費者互動機會，轉化為商機，尤其微型店家是庶民經濟的重要基礎，今年已有逾1.5萬家店家推出約2萬項優惠，市府也將持續透過到店抽及各項行銷活動，鼓勵民眾走進商圈、支持在地消費，讓購物節效益擴及更多基層店家。

經發局表示，此次「到店抽」特別走進「陳允寶泉」，由店家響應贊助1000盒太陽餅作為暖身抽獎好禮。

翁羿琦表示，自由路商圈匯集許多歷史悠久的糕餅品牌，是台中經典伴手禮的重要據點，感謝市府透過購物節協助商圈行銷，也期待吸引更多民眾走進商圈、認識在地品牌，讓傳統糕餅文化與老店特色持續傳承。

經發局說明，台中購物節10月24日至12月25日登場，天天抽、周周抽、月月抽、隔周抽汽車及壓軸好宅等多重好禮。更多活動資訊可至「台中通TCPASS APP」下載專區，或或台中購物節臉書粉專查詢。

台中購物節暖身「到店抽」直播時間。圖／台中市政府提供
台中購物節暖身「到店抽」直播時間。圖／台中市政府提供

經發局長張峯源（中）與陳允宝泉總經理翁羿琦（右）共同抽出購物節暖身「到店抽」千盒太陽餅。圖／台中市政府提供
經發局長張峯源（中）與陳允宝泉總經理翁羿琦（右）共同抽出購物節暖身「到店抽」千盒太陽餅。圖／台中市政府提供

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