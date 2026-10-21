6盎司牛排只要500元！德州鮮切牛排週年慶 消費滿額再抽八千元餐券

美式餐飲品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排迎來登台12週年，10月27日至11月9日推出「$500豪邁開吃」，集結6款人氣主餐，每份均一價500元，從火烤牛排、厚切豬排到鱸魚、烤蝦與義大利麵，讓不同口味都能找到選擇。同屬開展餐飲集團的TGI FRIDAYS則歡慶登台35週年，即日起至11月30日以「Party Like It's Friday」為主題，推出派對餐、經典紅白條紋活動與限定周邊，為美式餐飲市場增添週年慶話題。

Texas Roadhouse此次主打高CP值，推出的6款500元主餐包括6 oz.火烤德州牛排、厚切無骨豬排、德州風味炸雞、嫩煎鱸魚、香料烤蝦及波隆納肉醬義大利麵，涵蓋肉食、海鮮與義大利麵選擇；除義大利麵外，其餘主餐皆搭配一道鮮製配菜。品牌表示，所強調的Value for Money不僅反映在價格，也涵蓋餐點品質、份量與整體用餐體驗，希望讓消費者以相對親民的預算，享受美式牛排館的豪邁風格。

週年慶期間也推出抽獎活動，10月27日至11月9日單桌消費滿2,000元，即可參加抽獎一次，獎項包含人氣餐點、牛排升級，最大獎為8,000元Texas Roadhouse餐券。

此外，TGI FRIDAYS以多人共享的派對餐迎接35週年。「三重奏派對餐」售價1,399元，集結南美烤半雞、雙醬豬肋排與莎莎炸魚排，另有德式豬腳搭配烤半雞、炸魚排等雙拼組合，鎖定親友聚餐需求。

除了餐點，品牌也重現經典紅白條紋，推出「老朋友回娘家」及每週五「紅白條紋日」。活動期間，每週五穿著紅白條紋服飾到店用餐，即可享限定飲品「買一送一」；消費滿1,000元，還可加購35週年限定燈箱磁鐵，優惠價99元。

從Texas Roadhouse以「500元主餐」訴求日常享受，到TGI FRIDAYS以派對餐與懷舊元素凝聚聚餐氣氛，兩大品牌以不同方式慶生，也讓消費者在秋冬聚餐季多了新選擇。

TGI FRIDAYS歡慶台灣35週年，重現品牌經典紅白條紋，以熟悉的經典元素喚起消費者的FRIDAYS品牌記憶。圖／開展餐飲集團提供

Texas Roadhouse以豪邁美式餐飲體驗陪伴親友歡聚，12週年以更多元的500元主餐選擇，滿足不同聚餐喜好。圖／開展餐飲集團提供

Texas Roadhouse歡慶登台12週年，10月27日至11月9日推出「$500豪邁開吃」，以經典6oz.火烤德州牛排領銜，集結6款人氣主餐均一價500元。圖／開展餐飲集團提供