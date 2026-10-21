福容ITF線上旅展開跑！全新徠旅住宿券 2,399元起嘉義福容voco下殺2折

福容大飯店「2026 ITF線上旅展」將於10月22日中午12時正式開賣，至11月13日下午6時止，推出多項住宿及餐飲優惠，其中全新登場的「福容徠旅通用券」首度登場，福容家會員限定買6送6，平均每張約2,399元，讓旅客以更靈活的預算安排旅行。除了新品徠旅通用券，福容聯合住宿券會員買15送2、平均每張2,815元，美食通用券買10送2、平均每張1,067元。

福容以各館特色串聯城市漫遊、海岸度假、冬季泡湯到餐飲體驗，提供不同需求的旅遊選擇。活動期間憑發票登錄福容家APP參加抽獎，有機會帶走價值兩萬元住宿券。

全新推出的「福容徠旅通用券」鎖定喜歡輕旅行、重視住宿彈性與價格效益的旅人，適用林口、中壢、水里、高雄、墾丁及澎湖等六館，從北台灣城市探索、南投山城鐵道旅行，到南國海岸與離島慢旅，提供多元目的地選擇。福容家會員限定買6送1，購買6張住宿券即加贈1張住宿券，另享假日免加價券2張及免費加人券3張，讓旅客與親友同行時有更多安排空間；另推出3張體驗組，優惠價8,397元，降低首次購買門檻，無論是精打細算的小資族、享受兩人旅行的情侶，或想嘗試不同旅遊風格的新客，都能輕鬆入手，開啟下一趟旅行。

「福容聯合住宿券」會員買15送2、平均每張2,815元，可依旅程需求選擇城市住宿、海景度假或溫泉放鬆。福容淡水漁碼店坐擁河海景觀與夕陽美景，不僅可以漫步漁人碼頭、搭乘淡海輕軌走訪淡水街區，回到飯店還能享受特色「黃金美人湯」，讓城市小旅行多一份放鬆；東北角的福容福隆店則以全台唯一海洋溫泉為特色，秋季可安排草嶺古道健行、欣賞芒花與海岸風光，冬季再以海洋溫泉暖身，打造結合山海景致與暖湯體驗，現在使用旅展票券，三天兩夜每晚只要4,223元起。親子家庭則可將麗寶福容店納入旅遊清單，結合麗寶樂園、麗寶Outlet Mall及周邊休閒設施，規劃從遊樂體驗、購物到飯店住宿的一站式假期；喜歡港都風情的旅客，則可入住福容高雄店，串聯駁二藝術特區、愛河灣及高雄港區景點，感受藝術、港灣與城市夜景交織的魅力。入住嘉義福容voco酒店高級客房2折起，更推出平日周一至周四入住加贈晚餐2客。

「福容美食通用券」買6送1優惠價7,680元；買10送2優惠價12,800元，平均每張只要1,067元起！適合親友聚餐、家庭慶祝與企業餐敘，指定據點提供雙人五道式套餐、田園自助餐、星級片皮烤鴨及澎湃桌菜饗宴等多元選擇，讓用餐成為旅行之外的另一種享受。除線上旅展外，11月6日至11月9日，也將參與南港展覽館一館4樓M405攤位的實體旅展，現場推出福容抓抓樂及會員專屬LINE Pay 1,200元優惠券等活動。

「福容徠旅通用券」全新登場，會員享買6送6，平均每張2,399元。福容／提供

福容徠旅推出3張體驗組，優惠價8,397元，輕鬆入手，開啟下一趟旅行。福容／提供

麗寶福容店親子度假首選，逛outlet、享美食一次滿足。福容／提供

福容淡水漁碼店坐擁河海景觀與夕陽美景，不僅可以漫步漁人碼頭、搭乘淡海輕軌走訪淡水街區，回到飯店還能享受特色「黃金美人湯」。福容／提供