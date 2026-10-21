ITF旅展住房優惠提前開搶！五星飯店下殺2折 溫泉住宿、家庭房一次看

ITF台灣國際旅展11月6日至9日登場，各大飯店搶先開賣線上旅展住房優惠，從五星飯店、溫泉度假到親子住宿都有折扣。

其中，高雄漢來住宿專案最低下殺2折，台南遠東香格里拉平均每晚3,899元起，台北美福行政客房雙人住宿券6,088元，北投麗禧雙人獨立湯屋更只要2,200元，想安排年底度假或明年出遊，可趁旅展檔期提前搶購。

●漢來飯店事業群集結台北、高雄及日月潭三館推出旅展方案，高雄漢來市景豪華套房三張套票組平均每晚6,888元，約原價2折；台北漢來豪華客房每晚6,499元起，約35折，並附贈人氣自助餐廳「島語」早餐。想安排湖畔度假，漢來日月行館推出三天兩夜、二泊四食住宿專案41,400元起，約49折。

●福容大飯店則推出全新「福容徠旅通用券」，適用林口、中壢、水里、高雄、墾丁及澎湖等六館，會員優惠組合平均每張約2,399元起，另有福容聯合住宿券會員買15送2、平均每張2,815元，適合規劃跨城市旅行。嘉義福容voco住宿優惠2折起，平日周一至周四入住更加贈晚餐兩客。

●台南遠東香格里拉線上旅展即日起至11月24日推出住宿券，雙張尊榮客房平日住宿券7,798元，平均每晚3,899元；家庭房雙張組9,798元，平均每張4,899元，適合親子及好友同行。若希望連早餐一起安排，特選尊榮客房雙人平日住宿券每張4,599元，含雙人自助早餐。

●台北美福大飯店線上旅展至11月26日，每日限量50組行政客房平日雙人住宿券，優惠價6,088元，約29折；若想將住宿與餐飲一起打包，也推出含早餐或自助晚餐的住宿方案，每張7,699元起。

●北投麗禧溫泉酒店推出淡季雅緻山景客房一泊一食住宿券，每張9,999元，約42折；雅緻豪華客房一泊二食住宿券15,999元，約49折，含晚間台式或法式套餐。雙人獨立湯屋券每張2,200元，適合不過夜、單純想泡湯放鬆的旅客。

●長榮鳳凰酒店（礁溪）首次推出高級家庭房四人一泊一食平日住宿券，每張9,999元，另有高級洋式客房雙人一泊一食平日住宿券6,999元，兩款皆推出買七送一。

台中鳳凰酒店雙人平日住宿券則2,666元起，含雙人自助式早午餐。

●雲朗觀光集團同步推出聯合住宿券，每張2,300元，可依購買張數搭配不同館別與房型，並首度納入了了礁溪，持七張券即可入住，享一泊三食。

北投麗禧熱銷商品「淡季雅緻山景客房一泊一食住宿券」年度最低價，單張9,999元。圖/北投麗禧溫泉酒店提供

針對喜愛走訪在地美食的旅客，台南遠東香格里拉推出「尊榮客房雙人兩張券組不含早」，平均每晚3,899元即可輕鬆成行。圖/台南遠東香格里拉提供

使用3張入住三天兩夜，平均一晚只要4,223元，再享全台唯一海洋溫泉。圖/福容福隆提供