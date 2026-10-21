快訊

天降橫財！12星座「有望一夕暴富」排行 冠軍不愛慢慢存錢

洗衣加小蘇打更乾淨？達人示警洗衣機恐報銷：改用1神物去污除霉

夜排粉紅皮卡丘Day 2！台北寶可夢中心「黃牛阿嬤」價格曝 沒排到也有錢拿

聽新聞
0:00 / 0:00

ITF旅展住房優惠提前開搶！五星飯店下殺2折 溫泉住宿、家庭房一次看

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
漢來日月行館坐擁日月潭絕美湖光山色，無邊際泳池盡覽壯闊美景，ITF旅展祭出最低49折超值住房優惠，預料將掀起一波搶購熱潮。圖/漢來提供
漢來日月行館坐擁日月潭絕美湖光山色，無邊際泳池盡覽壯闊美景，ITF旅展祭出最低49折超值住房優惠，預料將掀起一波搶購熱潮。圖/漢來提供

ITF台灣國際旅展11月6日至9日登場，各大飯店搶先開賣線上旅展住房優惠，從五星飯店、溫泉度假到親子住宿都有折扣。

其中，高雄漢來住宿專案最低下殺2折，台南遠東香格里拉平均每晚3,899元起，台北美福行政客房雙人住宿券6,088元，北投麗禧雙人獨立湯屋更只要2,200元，想安排年底度假或明年出遊，可趁旅展檔期提前搶購。

●漢來飯店事業群集結台北、高雄及日月潭三館推出旅展方案，高雄漢來市景豪華套房三張套票組平均每晚6,888元，約原價2折；台北漢來豪華客房每晚6,499元起，約35折，並附贈人氣自助餐廳「島語」早餐。想安排湖畔度假，漢來日月行館推出三天兩夜、二泊四食住宿專案41,400元起，約49折。

●福容大飯店則推出全新「福容徠旅通用券」，適用林口、中壢、水里、高雄、墾丁及澎湖等六館，會員優惠組合平均每張約2,399元起，另有福容聯合住宿券會員買15送2、平均每張2,815元，適合規劃跨城市旅行。嘉義福容voco住宿優惠2折起，平日周一至周四入住更加贈晚餐兩客。

●台南遠東香格里拉線上旅展即日起至11月24日推出住宿券，雙張尊榮客房平日住宿券7,798元，平均每晚3,899元；家庭房雙張組9,798元，平均每張4,899元，適合親子及好友同行。若希望連早餐一起安排，特選尊榮客房雙人平日住宿券每張4,599元，含雙人自助早餐。

●台北美福大飯店線上旅展至11月26日，每日限量50組行政客房平日雙人住宿券，優惠價6,088元，約29折；若想將住宿與餐飲一起打包，也推出含早餐或自助晚餐的住宿方案，每張7,699元起。

●北投麗禧溫泉酒店推出淡季雅緻山景客房一泊一食住宿券，每張9,999元，約42折；雅緻豪華客房一泊二食住宿券15,999元，約49折，含晚間台式或法式套餐。雙人獨立湯屋券每張2,200元，適合不過夜、單純想泡湯放鬆的旅客。

●長榮鳳凰酒店（礁溪）首次推出高級家庭房四人一泊一食平日住宿券，每張9,999元，另有高級洋式客房雙人一泊一食平日住宿券6,999元，兩款皆推出買七送一。

台中鳳凰酒店雙人平日住宿券則2,666元起，含雙人自助式早午餐。

●雲朗觀光集團同步推出聯合住宿券，每張2,300元，可依購買張數搭配不同館別與房型，並首度納入了了礁溪，持七張券即可入住，享一泊三食。

北投麗禧熱銷商品「淡季雅緻山景客房一泊一食住宿券」年度最低價，單張9,999元。圖/北投麗禧溫泉酒店提供
北投麗禧熱銷商品「淡季雅緻山景客房一泊一食住宿券」年度最低價，單張9,999元。圖/北投麗禧溫泉酒店提供

針對喜愛走訪在地美食的旅客，台南遠東香格里拉推出「尊榮客房雙人兩張券組不含早」，平均每晚3,899元即可輕鬆成行。圖/台南遠東香格里拉提供
針對喜愛走訪在地美食的旅客，台南遠東香格里拉推出「尊榮客房雙人兩張券組不含早」，平均每晚3,899元即可輕鬆成行。圖/台南遠東香格里拉提供

使用3張入住三天兩夜，平均一晚只要4,223元，再享全台唯一海洋溫泉。圖/福容福隆提供
使用3張入住三天兩夜，平均一晚只要4,223元，再享全台唯一海洋溫泉。圖/福容福隆提供

雲品溫泉酒店推出每張28,888元的豪華湖景套房平日住宿券，入住21坪豪華套房，享丹彤自助餐廳一泊二食及行政酒廊禮遇。圖/雲朗觀光提供
雲品溫泉酒店推出每張28,888元的豪華湖景套房平日住宿券，入住21坪豪華套房，享丹彤自助餐廳一泊二食及行政酒廊禮遇。圖/雲朗觀光提供

旅展 溫泉 住宿

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

搶攻旅展黃金檔期！台南遠東香格里拉10月21日線上旅展拚買氣

華航ITF線上旅展登場！熱門航線最低76折 台北飛布里斯本1.6萬有找

2026長榮航空「世界近在眼前」ITF 線上旅展 限時26天搶好康

女性專屬療癒旅行！嵨開安旅、山形閣「好眠三日」　雙人入住38,888元

相關新聞

薔琵來勢洶洶…北北基宜+北花蓮周五起恐暴風圈籠罩 桃竹1變數也受威脅

強颱薔琵目前距離台灣1050公里，正值巔峰。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，以目前預測資料研判，暴風圈將在周五上午至周六凌晨間，籠罩宜蘭、基隆、台北、新北、北花蓮等地。

點亮四季浪漫！淡江大橋夜景升級 連4周上演限定光雕秀、8大主題1次看

備受各界矚目的淡江大橋，主塔及橋上景觀燈目前設定有四季、節慶及深夜模式，為呈現完美燈光展演效果，交通部公路局19日至21日進行燈光測驗，每種模式展示8至10分鐘，晚間9時後恢復原有秋季燈光模式，並於10月31日正式啟用，為期4周的主題光雕輪播展演。

台北遮陽傘有沒有效？台韓研究團隊街頭實測結果公布

面對氣候變遷，夏季都市高溫讓行人走在路上也吃不消，台北市政府今年推動戶外遮陽傘，能否改善戶外熱環境，受到各界關注。雲林科技大學公布今年8月與韓國 Sookuk Park 教授團隊在台北小巨蛋、西門町等地實測結果，顯示遮陽設施有助減輕人體承受的熱負荷，研究也建議，樹木有助改變周邊微氣候，街道降溫應優先善用樹木遮蔭，再視需要增設人工遮陽。

流感疫苗該不該打？藥師分析4款流感疫苗差異 一文看懂接種選擇

國內流感疫情雖略有降溫，但仍處流行期，重症及死亡病例持續增加。疾管署最新監測資料顯示，上周新增159例流感併發重症病例、44例死亡，目前社區流行病毒以A型H1N1為主，占比高達92.7%。隨著秋冬流感好發季節到來，專家呼籲民眾及早接種疫苗，尤其長者、慢性病患者等高風險族群，更應提高警覺。

長大還被媽媽逼叫人！33歲男喊「丟臉」 網嘆：47歲也要考試

逢年過節或家族聚會時，難免會遇到不太熟悉的親戚、長輩，父母也常會提醒孩子主動打招呼，以示禮貌。不過，一名網友抱怨，自己並不排斥和長輩的朋友聚餐，但每次見面總被父母提醒要叫人，甚至還會因為聲音太小挨念，讓他無奈直呼，「已經33歲了，很丟臉！」貼文曝光後，意外引發大批網友共鳴。

飲料喝一口蓋回去能放多久？醫示警「這溫度」放1小時就該丟

天氣炎熱，不少人買了瓶裝飲料，喝幾口後轉緊瓶蓋，放在車上或桌邊，等到口渴時再拿起來喝。不過，胸腔暨重症醫師黃軒提醒，瓶蓋鎖緊不代表細菌就此消失，飲料開封後的保存時間、環境溫度及飲品種類，都會影響保存安全，尤其鮮奶、拿鐵及鮮豆漿等需要冷藏的飲品，更不宜長時間放在室溫下。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。