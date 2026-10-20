打狗霸升級！個人鍋＋牛丼、麻油雞吃到飽388起 海底撈送3000吃鍋金

「打狗霸火鍋」啟動全新品牌改版計畫，針對西門店、昆明店同步升級，以「主鍋精彩，副食更有戲」作為全新用餐概念。本次升級規劃8款特色湯底，包括北海道昆布鍋、台味石頭鍋、日式壽喜燒、台味麻辣鍋，以及充滿異國風情的「越式香茅鍋」、「泰式酸辣鍋」、「義式番茄鍋」與「韓式泡菜鍋」。同時也全新推出「個人鴛鴦鍋」，讓一個人也能同時享受兩種湯底。

打狗霸也強化副食吧的料理內容，無限供應牛丼飯、麻油雞飯、麻辣鴨血豆腐、芋香炊粉等副食，以及多樣化的飲品，每份個人鍋物388元起。慶祝全新改版，10月22日至12月31日，活動期間每消費一鍋即可累積1點，集滿5點可兌換打狗霸「品牌LOGO磁吸燈」1個，集滿10點可兌換「388元鍋物」1鍋。

連鎖鍋物「海底撈」針對台中廣三SOGO店，正式導入手搖「嗨飲吧」，成為台中首間嗨飲吧，為賓客提供高冷青茶、茉香奶綠、葡萄柚綠茶多款特色飲品。慶祝全新服務上線，10月21日前，內用打卡即可獲贈「開心果奶蓋」，每日送出50杯，午晚餐時段各25杯。另外10月30日前，每週一至週五11:00至21:00，於台中廣三SOGO店內用購買任一手搖飲品並完成打卡，即可參加現場抽獎，每日送出「3,000元吃鍋金」1名，還有吃鍋金、再來一杯、買一送一等各項獎項，抽抽有獎。