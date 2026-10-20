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全台萬聖節哪裡最夯？六福村墓碑鎮聲量奪冠 、台北免費接駁

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
六福村「墓碑鎮」迎來10周年，今年再奪全台萬聖節活動網路聲量冠軍，討論度約為第2名3.3倍，9月營收更年增逾65%。圖／六福村提供
六福村「墓碑鎮」迎來10周年，今年再奪全台萬聖節活動網路聲量冠軍，討論度約為第2名3.3倍，9月營收更年增逾65%。圖／六福村提供

5米高「鹿魔」夜襲、SNOOPY萌翻萬聖節六福村墓碑鎮」迎來10周年，今年再奪全台萬聖節活動網路聲量冠軍，討論度約為第2名3.3倍，9月營收更年增逾65%；園方加碼台北免費接駁，讓遊客一路直達墓碑鎮。

六福村指出，根據網路溫度計DailyView「2026全台萬聖節活動TOP 10」，墓碑鎮在9月6日至10月5日期間累積5861筆網路聲量，在全台主題樂園、百貨商場及城市商圈等萬聖活動中居冠，不僅聲量超過第2名至第5名總和，在前10名活動總聲量中更占近5成。

今年適逢墓碑鎮10周年，活動主打「恐怖升級、萌趣加碼」，其中全新夜間遊行由高達5米的「鹿魔」溫迪哥現身街頭，搭配日間遊行及沉浸式「惡靈餐廳」，成為網友熱議焦點。不少遊客分享，白天先看遊行、和SNOOPY拍照，入夜再等「鹿魔夜襲」，已成為今年熱門玩法。

六福村今年也首度攜手PEANUTS打造「SNOOPY萬聖祭」，以萬聖造景吸引親子拍照；另推出599元萬聖變裝票、首屆Coser變裝票選活動，以及與「暗黑破壞神IV」聯名的「暗黑日」，讓不同年齡層遊客都能參與。

六福村表示，9、10月過去是主題樂園傳統淡季，園區自2017年起以美國亞利桑那州「墓碑鎮」為原型發展萬聖活動，逐年累積固定客群。六福旅遊集團資料顯示，今年9月六福村含水樂園單月營收9450萬元，年增65.56%，門票、餐飲及商品收入均成長逾5成。

搶攻萬聖節人潮，六福旅遊集團也推出預約制免費接駁巴士，11月22日前可從南港車站旁的六福萬怡酒店直達六福村，每日4班、車程約70分鐘，須於搭乘前一日晚間8時前預約。中壢可搭亞通客運5653線，新竹則可於高鐵新竹站搭觀光2號公車，後者限周末及國定假日行駛。

墓碑鎮10周年及SNOOPY萬聖祭將持續至11月22日，今年萬聖節10月31日適逢周六，園方邀民眾變裝入園，白天可走訪SNOOPY萬聖造景，入夜則挑戰鹿魔夜襲。

六福村 萬聖節 墓碑

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