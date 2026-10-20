LINE Pay優惠一路到年底！萬家福週一享8%、旅遊票券週末最高18%回饋

迎接年底旅遊、購物及聚餐旺季，LINE Pay宣布「天天LINE Pay」優惠延續至年底，整合週週領券、指定日消費賺點及商圈夜市優惠。用戶每週可領取總額500元的優惠券，指定通路最高享8%點數回饋，於全台指定商圈、夜市消費還有機會抽中LINE POINTS 555點；透過「找體驗」購買全球旅遊景點門票及交通票券，週末最高享18%點數回饋。

第4季「天天LINE Pay」活動延續廣受用戶好評的3大主軸，每週提供8大主題的連鎖通路、合作品牌及商店優惠券，總額500元，消費滿額即可折抵；超市、美妝、家居、運動用品、連鎖咖啡、外送平台及加油站等指定品牌，也推出指定日消費回饋。

配合百貨及Outlet週年慶檔期，LINE Pay每週提供指定Outlet 120元、指定百貨100元優惠券，適用通路包括MITSUI OUTLET PARK、SKM Park、義大購物廣場、華泰名品城，以及南紡購物中心、漢神洲際購物廣場、漢神巨蛋購物廣場、漢神百貨與LaLaport等。

年底也是日常採買旺季，指定日於萬家福、樂家康消費最高享8%點數回饋，LOPIA、迪卡儂最高6%，IKEA最高4%，寶雅最高3%。週一透過Agoda訂房並使用LINE Pay付款，最高可享12%點數回饋。

此外，平日於台灣中油、台亞石油、台糖加油站、統一精工及山隆加油站等指定通路，單筆消費滿500元、累計達3次，即可抽最高500點；週末搭乘台灣大車隊、Uber或yoxi，單筆滿200元、累計達4次，可抽最高300點。

LINE Pay也串聯全台超過50個指定商圈及夜市，用戶每月首次於指定商圈消費，可獲價值50元優惠券；於指定夜市消費則可獲總額25元優惠券，每帳號每月各限領一次。若綁定永豐DAWAY卡付款，單筆滿100元且單月累計達5筆，還可參加幸運轉轉樂，有機會抽中最高555點LINE POINTS。