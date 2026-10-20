搶攻光復連假旅遊潮 樂園萬聖變裝、生日優惠1次看
光復連假將至，全台主題樂園聯手推出全新秋遊企劃，雲仙樂園祭出10月25日光復節當天生日者免費入園，同行親友再享半價優惠；持昔日園區的照片或穿著鬼怪變裝達70％者，連假期間享六福村599元優惠價；穿萬聖節裝扮可免費入園柳營尖山埤渡假村；麗寶樂園則推出18歲以下免費入園。
迎接10月最後一波光復節3天的連續假期（10月24日至10月26日），全台主題樂園聯手推出全新秋遊企劃。搭上秋高氣爽的旅遊熱潮與即將到來的萬聖節，各大園區將「懷舊回憶殺」與「萬聖變裝狂歡」完美結合。
針對光復節連假，多家樂園主打懷舊與專屬節日禮遇。雲仙樂園霸氣祭出10月25日光復節當天生日者免費入園，同行親友再享半價優惠；六福村主題遊樂園大玩回憶牌，只要遊客翻出昔日於園區拍攝的照片、舊票根或過期年票，連假期間即享599元優惠價（同行親友799元）。
綠舞莊園日式主題遊樂區則延續國慶優惠活動，穿著國旗上衣或帶有國旗logo即可享250元超值票價；麗寶樂園持續推行軍警消及義消義交專案，單人或雙人套票均為1000元，誠意十足地回饋第一線英雄。
隨著萬聖節腳步逼近，樂園的變裝趴也提前引爆。柳營尖山埤渡假村推出連假3日限定優惠，只要穿著萬聖節裝扮，即可直接「免費入園」；六福村鬼怪變裝達70%者享599元優惠，穿著黑白配色服裝或出示史努比周邊也享折抵並加贈限量票卡；綠舞莊園則針對萬聖變裝遊客加碼贈送萌寵體驗與牧草。
親子放電方面，麗寶樂園祭出「18歲以下免費」的震撼彈（須搭配1位現場購買899元全票者），並安排熊大兔兔見面會快閃；劍湖山世界主打早鳥11:00前入園「第二人免費」與水陸暢玩半價699元，當月壽星更享399元、當日壽星100元的超破盤折扣。
為鼓勵低碳綠色旅遊，樂園也提供豐富的大眾運輸優惠。搭乘新營客運前往柳營尖山埤渡假村可享100元超低特價門票；憑台灣好行雲林三線套票票根前往劍湖山世界可享599元優惠；麗寶樂園則持續提供后里線、朝馬線及渡假園區內的免費接駁服務。
觀光署提醒，各項活動詳細規範請以各大主題樂園官方網站或現場公告為準，歡迎民眾提早規劃大眾交通工具，把握10月最後連假享受歡樂時光。
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