搶攻光復連假旅遊潮 樂園萬聖變裝、生日優惠1次看

光復連假將至，全台主題樂園聯手推出全新秋遊企劃，雲仙樂園祭出10月25日光復節當天生日者免費入園，同行親友再享半價優惠；持昔日園區的照片或穿著鬼怪變裝達70％者，連假期間享六福村599元優惠價；穿萬聖節裝扮可免費入園柳營尖山埤渡假村；麗寶樂園則推出18歲以下免費入園。

迎接10月最後一波光復節3天的連續假期（10月24日至10月26日），全台主題樂園聯手推出全新秋遊企劃。搭上秋高氣爽的旅遊熱潮與即將到來的萬聖節，各大園區將「懷舊回憶殺」與「萬聖變裝狂歡」完美結合。

針對光復節連假，多家樂園主打懷舊與專屬節日禮遇。雲仙樂園霸氣祭出10月25日光復節當天生日者免費入園，同行親友再享半價優惠；六福村主題遊樂園大玩回憶牌，只要遊客翻出昔日於園區拍攝的照片、舊票根或過期年票，連假期間即享599元優惠價（同行親友799元）。

綠舞莊園日式主題遊樂區則延續國慶優惠活動，穿著國旗上衣或帶有國旗logo即可享250元超值票價；麗寶樂園持續推行軍警消及義消義交專案，單人或雙人套票均為1000元，誠意十足地回饋第一線英雄。

隨著萬聖節腳步逼近，樂園的變裝趴也提前引爆。柳營尖山埤渡假村推出連假3日限定優惠，只要穿著萬聖節裝扮，即可直接「免費入園」；六福村鬼怪變裝達70%者享599元優惠，穿著黑白配色服裝或出示史努比周邊也享折抵並加贈限量票卡；綠舞莊園則針對萬聖變裝遊客加碼贈送萌寵體驗與牧草。

親子放電方面，麗寶樂園祭出「18歲以下免費」的震撼彈（須搭配1位現場購買899元全票者），並安排熊大兔兔見面會快閃；劍湖山世界主打早鳥11:00前入園「第二人免費」與水陸暢玩半價699元，當月壽星更享399元、當日壽星100元的超破盤折扣。

為鼓勵低碳綠色旅遊，樂園也提供豐富的大眾運輸優惠。搭乘新營客運前往柳營尖山埤渡假村可享100元超低特價門票；憑台灣好行雲林三線套票票根前往劍湖山世界可享599元優惠；麗寶樂園則持續提供后里線、朝馬線及渡假園區內的免費接駁服務。

觀光署提醒，各項活動詳細規範請以各大主題樂園官方網站或現場公告為準，歡迎民眾提早規劃大眾交通工具，把握10月最後連假享受歡樂時光。

麗寶樂園祭出18歲以下免費入園，連假還有熊大兔兔見面會快閃。圖／交通部觀光署提供

六福村變裝享優惠，穿著黑白配色服裝或出示史努比周邊優惠再加贈限量卡。圖／交通部觀光署提供

綠舞莊園日式主題遊樂區推光復節主題優惠及萬聖變裝贈送萌寵體驗與牧草。圖／交通部觀光署提供

雲仙樂園環境優美，歡迎光復節壽星免費前往享受。圖／交通部觀光署提供

柳營尖山埤渡假村推出連假限定優惠，穿著萬聖節裝扮即可直接免費入園。圖／交通部觀光署提供