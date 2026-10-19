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華航ITF線上旅展登場！熱門航線最低76折 台北飛布里斯本1.6萬有找

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華航2026 ITF線上旅展即日起登場，熱門航線最低76折起，購票登錄再集氣解鎖抽商務艙機票。圖／華航提供
華航2026 ITF線上旅展即日起登場，熱門航線最低76折起，購票登錄再集氣解鎖抽商務艙機票。圖／華航提供

華航空2026 ITF線上旅展即日起搶先登場，熱門航線最低76折起，例如大洋洲航線的台北至布里斯本1萬5957元起，台北飛雪梨1萬6188元；東南亞及東北亞熱門航點也祭出超值優惠，台北至宿霧3354元起，台北至釜山5994元。此外，購票登錄有機會獲商務艙機票，參與AI趣味互動抽2027年華航月曆。

華航ITF線上旅展即日起至11月21日，以「滿載全世界的豪哩，為你一次獻上」為主題，大洋洲、歐洲、北美、東南亞及東北亞等熱門航線最低76折起。

精選大洋洲航線，台北－布里斯本1萬5957元起（未稅）、台北－雪梨1萬6188元起（未稅），台北－墨爾本、台北－奧克蘭同樣1萬8000（未稅）元有找。

10月25日起華航紐澳全面增班，雪梨增為每周7班、布里斯本增至每周6班、墨爾本增至每周5班，提供旅客更便利的選擇。

東南亞及東北亞熱門航點也祭出超值優惠，台北－宿霧3354元起（未稅）、台北－釜山5994元起（未稅）。

華航表示，今年ITF線上旅展以「集氣解鎖」增添購票樂趣，登錄機票張數達指定門檻，即可逐步解鎖更多獎項，累積登錄達1萬張以上，最高送出6張區域線豪華商務艙／商務艙來回機票；並集結 Klook日本樂園門票、Hyatt Regency景觀房券、高鐵5折乘車券及大阪INNN接車大阪關西機場共乘接送券等加碼回饋旅客。

旅展期間另享多項哩程優惠，包含「好哩券」、「好哩宿」及「華夏精選」等活動，涵蓋兌換電子票券、住宿、旅遊體驗及機上Wi-Fi等多元選擇；還有AI趣味互動，旅客可透過AI濾鏡穿越時空，將個人照片與航點風景合成分享，將抽出20名幸運旅客獲得2027年華航月曆。

華航 航線 旅展

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