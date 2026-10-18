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美廉社周年慶必買優惠！咖啡寄杯單杯20元、芋香米10包1850元太超值

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
美廉社APP「隨買隨取」咖啡團購價，大杯濃萃美式咖啡平均一杯20元、濃萃鮮奶拿鐵平均一杯24元，自備環保杯，每杯再省5元。圖／美廉社提供
美廉社APP「隨買隨取」咖啡團購價，大杯濃萃美式咖啡平均一杯20元、濃萃鮮奶拿鐵平均一杯24元，自備環保杯，每杯再省5元。圖／美廉社提供

美廉社歡慶20周年，祭出超值優惠回饋消費者，即日起至10月27日，從咖啡寄杯、米食到清潔用品，通通有優惠！其中最吸睛的莫過於美廉社APP「隨買隨取」咖啡團購價，大杯濃萃美式咖啡100杯只要2,000元，平均一杯20元；大杯濃萃鮮奶拿鐵100杯優惠價2,400元，平均一杯24元，不論是上班族日常提神，或揪同事、親友一起團購，都能輕鬆省下一筆。咖啡還能自備環保杯，每杯再省5元，讓精打細算的消費者省更多。

除了咖啡寄杯優惠，網友激推的隱藏好物也值得趁周年慶囤貨！Simple Life花東台梗九號／芋香米（5斤）推出10包優惠價1,850元，平均每包185元，換算每斤不到37元。無論是香氣十足的芋香米，或口感適中的台梗九號，都是家庭日常煮飯的實用選擇，一次購入10包更適合小家庭與米食愛好者提前備貨。Simple Life洗碗精（1,000ml）同樣推出10包350元優惠，平均每包只要35元，日常消耗品一次補齊，精打細算更有感。

門市優惠同樣不容錯過，即日起至10月27日，全台美廉社推出6款指定商品均一價20元，多款精選商品也祭出20% OFF優惠。新品日本海水熊本熊香鬆推出本鰹魚風味、雞蛋風味，每包45元，輕鬆為白飯增添風味；日本OSK麥茶（52包入）優惠價68元，平均每包茶包約1.3元，日常泡茶相當划算。喜歡健康系飲品的消費者，則可選購lab.果研所綠拿鐵/橘拿鐵（290ml），每瓶只要39元；日本Pharmaact無添加洗髮精、沐浴乳（600ml）優惠價115元，日常清潔用品也能趁機補貨。

日本海水熊本熊香鬆推出本鰹魚風味、雞蛋風味，每包45元。圖／美廉社提供
日本海水熊本熊香鬆推出本鰹魚風味、雞蛋風味，每包45元。圖／美廉社提供

日本OSK麥茶（52包入）優惠價68元，平均每包茶包約1.3元。圖／美廉社提供
日本OSK麥茶（52包入）優惠價68元，平均每包茶包約1.3元。圖／美廉社提供

美廉社 咖啡 周年慶

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