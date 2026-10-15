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星宇航空ITF線上旅展開跑 85折起、聯名卡最高折3千元

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
無論是今年全新開航的台北-布拉格、峇里島或是台中-札幌航線都能用超值價格入手。圖／星宇航空提供
無論是今年全新開航的台北-布拉格、峇里島或是台中-札幌航線都能用超值價格入手。圖／星宇航空提供

星宇航空2026年ITF台灣國際線上旅展今天（15日）開跑，即日起至11月23日推出台灣出發全航線85折起優惠，玉山星宇航空聯名卡友還可搶限量折扣碼，歐美航線最高現折3000元、亞洲航線最高折1500元。今年新開航的台北－布拉格、峇里島及台中－札幌航線，也納入優惠範圍。

星宇航空表示，旅展活動首5天，每日上午10時將在星宇航空官網的活動網頁公布聯名卡友專屬優惠代碼，數量有限、用完為止。布拉格航線也推出限定贈品活動。10月15日至11月9日，旅客透過星宇航空官網或App購買台北－布拉格航線機票，憑購買證明可兌換蔡依林《布拉格廣場》迷你唱片NFC感應鑰匙圈，每人兌換規則及數量依官方公告為準，團體機票不適用，贈完為止。

線上互動活動方面，10月22日至11月9日，旅客可透過星宇航空LINE官方帳號參加「解鎖你的登機品味，邀請好友抽機票」活動，完成登機品味問答並邀請1名好友加入官方帳號，即可取得抽獎資格。獎項包括台灣出發、亞洲不限航點經濟艙來回機票，以及星野集團北海道Tomamu The Tower住宿券。

星宇航空指出，實體旅展將於11月6日至9日在台北南港展覽館登場。星宇航空表示，10月15日至11月9日期間，旅客透過各大通路購買星宇航空機票或星星相遇產品，單筆消費滿2萬元，可於旅展期間至攤位憑購買證明或電子機票參加抽獎；單筆消費滿8萬元，另可獲得SPALDING聯名籃球組1個，每日限量20個。抽獎獎項包括亞洲不限航點商務艙來回機票、星野集團住宿券及SNOOPY聯名周邊商品。

此外，玉山星宇航空聯名卡友另享旅展專屬優惠，包括實體旅展現場刷卡購票滿10萬元，可獲1萬哩回饋；星宇小舖消費最低享8折，10月15日至11月9日購買哩程則不限購買數量享6折。旅展期間現場申辦聯名卡，也可兌換Peanuts太空款扇子，相關優惠依玉山銀行活動辦法為準。

限定期間於星宇航空官網或App購買台北－布拉格航線機票，出示購買憑證即可兌換蔡依林《布拉格廣場》迷你唱片NFC感應鑰匙圈 乙個。圖／星宇航空提供
限定期間於星宇航空官網或App購買台北－布拉格航線機票，出示購買憑證即可兌換蔡依林《布拉格廣場》迷你唱片NFC感應鑰匙圈 乙個。圖／星宇航空提供

星宇航空2026 ITF台灣國際線上旅展今天正式開跑，即日起至11月23日台灣出發全航線限時85折起優惠，玉山星宇航空聯名卡友再享限量專屬折扣，最高現折TWD3,000。圖／星宇航空提供
星宇航空2026 ITF台灣國際線上旅展今天正式開跑，即日起至11月23日台灣出發全航線限時85折起優惠，玉山星宇航空聯名卡友再享限量專屬折扣，最高現折TWD3,000。圖／星宇航空提供

旅展期間至星宇航空攤位出示購買憑證或電子機票參加抽獎，單筆消費超過8萬元，加贈SPALDING聯名籃球組乙個，每天限量20個。圖／星宇航空提供
旅展期間至星宇航空攤位出示購買憑證或電子機票參加抽獎，單筆消費超過8萬元，加贈SPALDING聯名籃球組乙個，每天限量20個。圖／星宇航空提供

星宇航空 聯名卡 旅展 航線 玉山銀行

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