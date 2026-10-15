好市多LOGO毛帽免費送！限時9天 領取規則曝光會員錯愕：被當冤大頭？

美式賣場好市多（Costco）經常推出期間限定優惠，近日再宣布祭出會員專屬好禮，只要主卡會員於指定期間前往賣場申請「自動扣繳會員費」，就能免費獲得一頂印有好市多LOGO的毛帽，活動期間為10月17日至10月25日，限時9天。不過，活動消息曝光後，卻引發早已申請自動扣繳的會員不滿，質疑先辦理的人反而沒有贈品可拿，甚至有人打算取消服務，等活動開始再重新申請。

台灣好市多14日透過官方臉書宣布，推出期間限定專屬好禮活動，主卡會員只要在10月17日至10月25日期間，前往全台好市多實體賣場申請自動扣繳會員費，即可免費獲得一頂好市多LOGO毛帽。官方提醒，每張主卡限領一次，且贈品數量有限，送完為止，想領取的會員可把握活動時間前往辦理。

然而，活動辦法公布後，部分已經完成自動扣繳申請的會員卻相當傻眼，紛紛在留言區詢問，早已開通服務的人是否也能領取毛帽，「那之前就有申請的拿不到？」、「已經有辦自動扣款可以領取帽子嗎？」、「舊客戶都沒有，哭」，也有人透露才剛被扣完會員費，對於活動限定新申辦者的規定感到不解。

還有會員抱怨，類似的優惠活動似乎總是讓已經提前辦妥手續的人錯失好處，也有人認為，早早配合賣場開通自動扣繳，卻沒有享受到申辦禮，感覺反而像是當了冤大頭。有會員則提議先取消原本的自動扣繳，再等到10月17日活動開始後重新申請，「等等來去取消」、「取消申請再重新申請會有嗎」。

不過有會員表示直接向好市多櫃檯詢問，對方表示「當初辦信用卡時應該就給回饋金了，所以不能參加這次活動」。