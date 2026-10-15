快訊

阿湯哥「挖掘者」踢大鐵板！生涯最慘滑鐵盧 恐血虧天價78億

學術黑市／重罰百萬抓不到論文代寫 情變竟成破案關鍵

這國家淪AI獵場？神祕美國訂單買走50噸「冷門二手書」

聽新聞
0:00 / 0:00

好市多會員有新福利！自動續約限時送毛帽 活動只到這天

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
好市多提前布局萬聖節商機，推出骷髏史迪奇、趣味阿金等特色造景與節慶商品吸引會員選購。圖／會員提供
好市多提前布局萬聖節商機，推出骷髏史迪奇、趣味阿金等特色造景與節慶商品吸引會員選購。圖／會員提供

萬聖節商機持續升溫，量販通路提前布局節慶消費市場。美式賣場好市多（Costco）近期推出萬聖節主題商品與互動式造景，包括骷髏史迪奇、趣味阿金等特色裝飾，吸引會員駐足選購。好市多也同步強化會員服務，將於10月17日至25日推出會員自動續約限時贈禮活動，申辦即可獲贈精美毛帽，透過節慶商品吸引消費目光，搭配會員服務加值，為第4季零售旺季增添話題。

隨著萬聖節逐漸成為台灣零售市場重要的季節性消費檔期，量販業者也積極擴大節慶商品布局。從過去以糖果、零食及派對用品為主，逐漸延伸至大型居家造景、角色公仔、互動裝飾等商品，結合節慶氛圍與居家布置需求，帶動消費者提前採購。

好市多近年持續引進具美式節慶特色的萬聖節商品，今年除了受到關注的骷髏史迪奇，還有以趣味表情吸引目光的阿金裝飾，部分商品強調互動效果，不再只是靜態陳列，也讓賣場增添娛樂與體驗元素。

從零售市場觀察，萬聖節商品的消費型態正逐漸由一次性派對採購，擴大至節慶生活風格消費。具有辨識度的角色商品與趣味造景，容易透過社群分享形成話題，進一步帶動消費者到店瀏覽及選購，也有助於延長節慶商品的銷售熱度。

除了商品端的節慶布局，好市多也將會員服務與限時贈禮結合。依社群流傳的活動資訊，10月17日至25日期間，會員申辦自動續約即可獲贈精美毛帽，消息曝光後，已有消費者開始留意活動時間，甚至調整原本的申辦規劃，希望把握限時贈禮機會。

對採會員制經營的量販通路而言，會員續約率及服務使用體驗，是維持長期營運的重要環節。透過實用贈品提高會員對自動續約服務的關注，不僅增加既有會員接觸相關服務的機會，也有助於強化會員黏著度，形成節慶行銷之外的另一項經營效益。

零售市場第4季向來是重要消費旺季，從萬聖節、聖誕節一路延伸至年底採購需求，節慶商品與會員經營也成為通路布局焦點。好市多此次以萬聖節特色商品吸引消費者目光，再以自動續約限時贈禮提升會員服務誘因，展現商品銷售與會員經營雙軌並進的策略，後續能否將節慶話題轉化為實際買氣及會員續約成效，值得觀察。

好市多 活動 萬聖節

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

不給糖就搗蛋 全台十大萬聖節人氣活動出爐

「HELLO！萬」萌翻萬丹 巨型小萬10月25日點亮森林公園

Global Mall周年慶拚成長一成 高雄車站、台電南港案預計2028年開幕

環球購物中心周年慶首波最高回饋22%「哆啦A夢」周邊讓會員帶回家

相關新聞

準薔琵最新路徑大幅西修 颱風論壇：靠近台灣機率上升

薔琵颱風最快今天生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，根據Google WN3C AI模式系集，相較前幾次預報，準「薔琵」颱風路徑大幅西修許多，靠近台灣的機率上升。󠀠

開拓市場…我生鮮鳳梨 明年有望銷美

立法院經濟委員會昨邀農業部長陳駿季列席報告業務概況，農業部在報告中透露，台灣鳳梨明年有望打進美國市場。我國生鮮鳳梨外銷在二○一九年達高峰，出口量破五萬公噸，但中國大陸在二○二一年三月起禁我鳳梨外銷後，去年外銷量近一點七萬公噸，僅約二○一九年時的三分之一。即使明年外銷市場新增美國，外界預料恐怕仍彌補不了大陸市場缺口。

準「薔琵」可望挑戰強颱！粉專估下周四後逼近日本 不排除威脅台灣

熱帶性低氣壓TD33號，有發展為輕度颱風薔琵的趨勢。根據中央氣象署最新資料顯示，熱帶性低氣壓今天凌晨2時的中心位置在威克島西南方1190公里之處（鵝鑾鼻東方4400公里之處），以每小時15轉22公里速度，向西北西轉西進行。

今水氣增熱飆35度 吳德榮：「薔琵 」今將生成恐達強颱 明起秋老虎報到

今晨各地大多晴朗，大台北東側、宜蘭有局部少量降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，因輻射冷卻作用，平地最低氣溫為新竹縣關西鎮16.5度，各地區平地最低氣溫約在18至21度。

台灣鳳梨銷美 專家：距離遙遠 恐無競爭力

農業部長陳駿季昨於立法院報告業務概況時指出，台灣鳳梨明年有望打進美國市場。專家表示，美國市場已有許多中、南美洲的鳳梨，加上鄰近與貿易協定帶來的關稅優惠，台灣鳳梨恐不具競爭力也不划算，宣傳大於實際，中國大陸仍是值得台灣深耕的市場。

勾賴惠員「穿一樣」血拚精品店！賈永婕曬照笑喊：Dior該付代言費

台北101董事長賈永婕昨(14)日赴立法院備詢，因穿著一身精品服飾引發立委賴惠員對其服裝儀容的批評。面對外界熱議，賈永婕今日上午再度以幽默方式回應，大氣曬出網友以AI製成的一張與賴惠員穿著相同品牌服飾逛精品店的圖片，並笑說：「哈哈哈太好笑了，到底誰這麼有才啦！Dior應該要付我們代言費啦！」還加上「血拼有理，美麗人生」等文字。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。