好市多會員有新福利！自動續約限時送毛帽 活動只到這天

萬聖節商機持續升溫，量販通路提前布局節慶消費市場。美式賣場好市多（Costco）近期推出萬聖節主題商品與互動式造景，包括骷髏史迪奇、趣味阿金等特色裝飾，吸引會員駐足選購。好市多也同步強化會員服務，將於10月17日至25日推出會員自動續約限時贈禮活動，申辦即可獲贈精美毛帽，透過節慶商品吸引消費目光，搭配會員服務加值，為第4季零售旺季增添話題。

隨著萬聖節逐漸成為台灣零售市場重要的季節性消費檔期，量販業者也積極擴大節慶商品布局。從過去以糖果、零食及派對用品為主，逐漸延伸至大型居家造景、角色公仔、互動裝飾等商品，結合節慶氛圍與居家布置需求，帶動消費者提前採購。

好市多近年持續引進具美式節慶特色的萬聖節商品，今年除了受到關注的骷髏史迪奇，還有以趣味表情吸引目光的阿金裝飾，部分商品強調互動效果，不再只是靜態陳列，也讓賣場增添娛樂與體驗元素。

從零售市場觀察，萬聖節商品的消費型態正逐漸由一次性派對採購，擴大至節慶生活風格消費。具有辨識度的角色商品與趣味造景，容易透過社群分享形成話題，進一步帶動消費者到店瀏覽及選購，也有助於延長節慶商品的銷售熱度。

除了商品端的節慶布局，好市多也將會員服務與限時贈禮結合。依社群流傳的活動資訊，10月17日至25日期間，會員申辦自動續約即可獲贈精美毛帽，消息曝光後，已有消費者開始留意活動時間，甚至調整原本的申辦規劃，希望把握限時贈禮機會。

對採會員制經營的量販通路而言，會員續約率及服務使用體驗，是維持長期營運的重要環節。透過實用贈品提高會員對自動續約服務的關注，不僅增加既有會員接觸相關服務的機會，也有助於強化會員黏著度，形成節慶行銷之外的另一項經營效益。

零售市場第4季向來是重要消費旺季，從萬聖節、聖誕節一路延伸至年底採購需求，節慶商品與會員經營也成為通路布局焦點。好市多此次以萬聖節特色商品吸引消費者目光，再以自動續約限時贈禮提升會員服務誘因，展現商品銷售與會員經營雙軌並進的策略，後續能否將節慶話題轉化為實際買氣及會員續約成效，值得觀察。