超商翻譯年糕來了！ 7-ELEVEN領先同業推出多語系自助結帳服務

i人友善服務無「籍」限！7-ELEVEN觀察到自助服務廣受Z世代喜愛、且不分國籍，光是7-ELEVEN自助結帳服務一年便吸引逾千萬人次愛用，為滿足國際旅客、來台工作者到超商也能流暢使用自助結帳服務，即日起領先同業推出7大語系自助結帳介面，化身超商翻譯年糕。此外，為滿足外籍工作者的跨海返鄉寄送需求，7-ELEVEN攜手南洋百貨INDEX領先推出ibon紙箱預約服務。

為打造國際友善商店，7-ELEVEN超前部屬從門市營運、商品結構、生活服務、人才培育、同樂會活動等多元面向著手，門市營運透過多國語言溝通友善墊板、智能平板即時翻譯、外籍友善名牌等服務輔助工具，成為門市夥伴與國際顧客溝通的服務橋梁；商品結構則從國際精品專櫃延伸到東南亞商品專區、異國鮮食與飲品，引進與開發日、韓、泰、印尼、美式、義式等異國食飲；生活服務深入自助結帳、ibon、OPENPOINT APP導入多語系介面，外籍消費者到超商能用母語輕鬆完成自助服務。

人才培育則積極推動跨世代與文化的人才招募、職前培訓專班、外籍生示範店、官方社群傑出夥伴票選活動等豐富培訓與鼓勵機制，2025年首創超商通路之先，針對大專院校外籍生開設「外籍生訓練專班」，並積極與校方產學合作培育，設計「外籍生工作指引手冊」，提供跨國夥伴更友善的教育訓練，2026年已有馬來西亞、越南、日本、緬甸、印尼、新加坡、泰國、澳門、貝里斯、菲律賓等多國籍夥伴加入7-ELEVEN服務行列，聘用外籍生、外籍配偶與新住民夥伴已突破1,300人，「外籍生示範店」已達24 家；各地門市更積極推動跨文化、跨世代的門市同樂會活動，透過記憶咖啡館活動邀請外籍照顧者與失智症長輩到門市同樂。

7-ELEVEN超前部屬自助服務提升門市服務量能，自2018年起全台首間X-STORE正式啟用自助結帳服務，2022年更創新推出全新X POS打造一機兩用的結帳設備，讓全台門市可依商圈、時段彈性切換自助結帳模式，提升門市服務量能外，更可減少消費者結帳等候時間，使用人次逐年提升，光是去年就有超過1,300萬人次愛用。

因應逐年增加的國際旅客、來台工作者的在台旅居需求，7-ELEVEN自助結帳服務朝國際化發展，即日起陸續於全台40家門市導入7大語系自助結帳介面，首頁新增國際通用的語言切換符號按鈕，提供中文、英文、日本、韓文、印尼文、越南文、馬來文等語言選擇，一鍵即可快速轉換語言介面，外籍消費者也能輕鬆體驗自助結帳，全新自助結帳多語介面預計10月底擴大全台門市導入。

根據7-ELEVEN統計，ibon機台每年逾百萬人次使用「外語服務」選項，提供中、英、日、韓、泰、越、印尼、菲律賓等8大語言介面轉換，方便國際旅客、來台工作者使用母語進行計程車叫車、寄件、列印等生活服務。觀察到不少來台工作的印尼朋友常有寄送包裹回家鄉的需求，為解決語言溝通隔閡、海關申報等痛點，7-ELEVEN領先同業、攜手南洋百貨INDEX推出全新「ibon紙箱預約服務」，就近到全台逾7,300家門市的ibon機台，就能以專屬的印尼語言介面預約需要的紙箱尺寸與數量，於門市櫃台完成預約付款後，INDEX將會安排專人電話聯繫，以顧客熟悉的語言溝通，協助確認紙箱配送地址、海外寄送地點及到府收件時間，讓寄送跨國包裹變得更簡單、更省時。

為促進跨文化的永續教育環境，7-ELEVEN持續攜手統一超商好鄰居文教基金會推出多語系手掌繪本，並結合門市的好鄰居同樂會持續推出社區共融活動，即日起至11月30日以全新《歡迎來坐坐》手掌繪本為主題，於全台各地門市輪番舉辦1,500場「感恩好鄰居同樂會」，手掌繪本持續推出中文、英語、印尼、越南、菲律賓等5大語系譯本，繪製6大常見的超商情境劇，像是面對高溫暴雨7-ELEVEN是全民避風港、面對家庭看護是照顧者最近的喘息空間、面對離鄉背井的來台工作者7-ELEVEN有最熟悉的家鄉味等，超商化身離家最近的友善休憩空間。

7-ELEVEN持續攜手統一超商好鄰居文教基金會推出多語系手掌繪本，並結合門市的好鄰居同樂會持續推出社區共融活動，即日起至11月30日以全新《歡迎來坐坐》手掌繪本為主題，於全台各地門市輪番舉辦1,500場「感恩好鄰居同樂會」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN門市導入「關懷友善墊板」等工具，協助外籍夥伴與消費者順暢溝通。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN領先同業、攜手南洋百貨INDEX推出全新「ibon紙箱預約服務」。圖／7-ELEVEN提供

為打造國際友善商店，7-ELEVEN超前部屬從門市營運、商品結構、生活服務、人才培育、同樂會活動等多元面向著手。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自助結帳於首頁新增國際通用的語言切換符號按鈕，提供中文、英文、日本、韓文、印尼文、越南文、馬來文等語言選擇，一鍵即可快速轉換語言介面。圖／7-ELEVEN提供