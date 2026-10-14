麥當勞「星級遊戲」開放尋寶！送15萬組「1+1星級點」價值破千萬

麥當勞「1+1星級點」主打「紅區＋白區」的自由搭配，成為許多民眾用餐的好選擇。10月14日至11月3日，麥當勞LINE官方帳號推出「星級遊戲」活動，至指定點位掃描QR Code即可蒐集「星級幣」，累積星級幣69元即可參加抽獎，有機會免費將「1+1星級點組合」帶回家。

活動期間開啟麥當勞LINE官方帳號，即可進入「星級遊戲」遊玩，並透過「星級地圖」查看全台「星級幣」尋寶點位；掃描金幣QR Code即可隨機獲得「星級幣」，每一個帳號僅能掃描同一金幣QR Code一次，前往不同點位即可持續累積。首次加入「星級遊戲」的消費者，亦可加碼獲得隨機「星級幣」。每累積「星級幣」69元，便能參加一次抽獎，有機會免費獲得「1+1星級點組合」。

此次「星級幣」遍布全台超過4,000個指定點位，除了麥當勞餐廳，包括台北101捷運站、高雄左營捷運站售票機前，或是指定嘟嘟房停車場繳費機、指定統一速邁販賣機取貨口、指定COCOBAR電話亭KTV兌幣機、指定WEMO共享機車車廂等場域，都有機會發現「星級幣」，隨時享受尋寶樂趣。活動祭出總計15萬份「1+1星級點組合」，共有「辣味麥脆鷄腿(1塊)＋雪碧(小)」、「原味麥脆鷄腿(1塊)＋可樂zero(小)」、「麥克雙牛堡＋可樂(小)」等10種組合，總價值破千萬元。