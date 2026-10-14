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AI養殖打造高品質國產魚 全聯「台灣鯛魚季」10款商品滿額最高折40元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
從源頭強化食安！全聯攜臺大、口湖漁類生產合作社深化台灣鯛產學合作。（左起）口湖漁類生產合作社總經理王益豐 、全聯福利中心總經理蔡篤昌、農業部漁業署署長王茂城、國立臺灣大學生農學院院長林裕彬、國立臺灣大學獸醫專業學院教授林翰佑。圖／全聯福利中心提供
從源頭強化食安！全聯攜臺大、口湖漁類生產合作社深化台灣鯛產學合作。（左起）口湖漁類生產合作社總經理王益豐 、全聯福利中心總經理蔡篤昌、農業部漁業署署長王茂城、國立臺灣大學生農學院院長林裕彬、國立臺灣大學獸醫專業學院教授林翰佑。圖／全聯福利中心提供

根據農業部漁業署資料，2025年全台台灣鯛產量達6萬公噸，產值高達41億元。作為全聯福利中心水產品類銷售第二名、年銷售額突破5億元的「明星魚種」，台灣鯛不僅是日常餐桌的常客，更成為推動台灣養殖漁業智慧轉型與食安制度變革的核心。

回顧去年的台灣鯛檢驗烏龍事件，造成業者與通路重大衝擊。此事件除了促成行政院食安會報全面檢討上市水產品檢驗SOP，為從源頭杜絕疑慮，全聯更正式與深耕台灣鯛產業近30年的「口湖漁類生產合作社」及「國立臺灣大學生物資源暨農學院」正式簽署合作意向書（MOU）。結合學術專業、第一線養殖與AI監測數據，以及全聯通路端經驗，將管理前移至養殖現場。漁業署長王茂城對此指出，此種結合「計畫性生產」與學術研發的三方合作模式，能引導養殖端依市場需求適時調整，是國產水產升級的重要典範。

位於雲林口湖的養殖基地，是全聯台灣鯛合作契約漁場，同時也是台灣鯛產品高品質的核心。口湖合作社總經理王益豐表示，團隊已建置26座AI智慧魚池，每座約45坪、可養殖約1.2～1.5萬尾台灣鯛，擺脫過去靠經驗看水色的傳統模式，透過導入IoT及AI設備，全面轉型為數據驅動的智慧化管理。

系統每2分鐘自動監測水質溶氧、氨氮與水溫，遇到異常即時警報，整座養殖場26座池子僅需4人維護。魚池採用循環水養殖系統，完全不抽地下水，節水效益達93%；池頂設置太陽能板進行「魚電共生」，每日發電4,700度，太陽能板同時具有遮蔭效果，可降低環境溫度約5至7度，有助維持較穩定的養殖環境。將智慧科技與永續概念落實在第一線養殖，讓養魚不只更智慧，也朝節水、循環及低環境負荷的方向持續升級。

加工環節同樣精準，活魚進廠後經18小時高含氧蓄養池蓄養，隨後進入低溫冰水冰暈、放血，經過取片、去皮、人工精修、臭氧殺菌、配重裝袋，最後經零下196°C液態氮於15分鐘內急凍鎖鮮，每日由專屬冷鏈直配全聯門市。

全聯即日起至10月29日推出「台灣鯛魚季」，活動期間單筆購買指定生鮮台灣鯛商品滿200元現折20元、滿300元現折40元。集結台灣鯛背肉、火鍋片、魚腹片及蒲燒腹片等10款豐富品項，滿足香煎、清蒸與煮湯的多樣化料理需求。

針對外食族與忙碌雙薪家庭，全聯「美味堂」更將台灣鯛變身熱便當，推出「黃金台灣鯛」熱便當。嚴選雲林口湖優質台灣鯛，使用百年陶缸純釀醬油與生蒜醃漬，裹上鮮蛋液與麵包粉油炸至金黃酥香，主打外酥內嫩且「冷掉依然好吃」，嚐鮮價109元即可隨買隨吃。

王益豐同時透露，未來產地佈局將進一步擴展至花蓮玉里，利用中央山脈清澈水源打造無土味的「花蓮黃金鯛」獨立品牌，為台灣消費者提供更多高品質的水產選擇。

口湖漁類生產合作社年產萬噸台灣鯛，26座AI智能魚池僅需4人管理。記者黃筱晴／攝影
口湖漁類生產合作社年產萬噸台灣鯛，26座AI智能魚池僅需4人管理。記者黃筱晴／攝影

台灣鯛捕撈後即送進加工廠，透過多道標準化製程層層把關。圖／全聯福利中心提供
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全聯力挺國產好魚，台灣鯛魚季滿額最高折40元。記者黃筱晴／攝影
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全聯集結多達10款台灣鯛商品，其中真空貼體包裝，讓包材緊密貼合魚肉，可延長保鮮約7天。記者黃筱晴／攝影
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從低溫處理、放血到人工精修與殺菌，一道道程序細緻把關魚肉品質。記者黃筱晴／攝影
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台灣鯛不僅肉質細緻、料理方式多元，更具備「高蛋白、低脂肪、價格實惠」3大優點。記者黃筱晴／攝影
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口湖漁類生產合作社年產萬噸台灣鯛，26座AI智能魚池僅需4人管理。記者黃筱晴／攝影
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台灣鯛變身熱便當，美味堂「黃金台灣鯛」酥香上桌。記者黃筱晴／攝影
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