王品青花驕推Lady's Night！揪姊妹吃鍋送松阪豬、海鮮三寶

天氣轉涼帶動火鍋聚餐商機，王品集團旗下「青花驕」與「丰禾」同步推出秋季限定優惠搶客。其中，青花驕觀察女性顧客占比近六成，鎖定女性聚餐商機推出「Lady's Night」活動，平日晚間8時後符合指定消費條件，即贈送牡丹松阪豬；另推出滿額招待海鮮三寶優惠，搶攻秋冬聚餐及晚間消費商機。

王品表示，旗下精品麻辣鍋品牌青花驕以九葉青花椒湯頭為特色，推出青花椒肥牛鍋及麻辣鍋等鍋物，搭配精緻擺盤與用餐空間，吸引女性消費族群。根據品牌統計，女性顧客占比接近六成，已成為品牌重要消費主力。

看好女性聚餐需求，青花驕即日起至11月30日推出「Lady's Night」活動，平日晚間8時後，兩人以上同行且至少一人為女性，消費滿指定金額並出示活動畫面，即加贈牡丹松阪豬。活動期間還可參加扭蛋活動，有機會獲得綜合丸、無酒精啤酒或去骨雞腿肉等贈菜券。

此外，青花驕同步推出全日滿額優惠，即日起至11月30日，內用消費滿2,000元並出示活動畫面，即招待價值388元的海鮮三寶，包含干貝、白蝦及蛤蠣，藉此吸引家庭及好友聚餐客群。

主打台式料理的丰禾則鎖定秋季暖食需求，即日起至10月31日，瘋美食會員不限平假日，內用消費滿1,500元，即贈送價值240元的芋頭米粉湯，以傳統台式料理吸引家庭聚餐及好友聚會客群。

王品旗下兩大品牌透過不同客群定位推出優惠，青花驕聚焦女性及晚間聚餐需求，丰禾則主打家庭聚餐與台式暖食，搶攻天氣轉涼後的秋冬餐飲商機。