國旅補助Taiwan PASS半價優惠加碼2.4萬套 再贈日月潭花火VIP席

交通部觀光署投入33.3億元推出「觀光雙輪驅動方案」，除了提供平日國旅補助，也有「Taiwan PASS雙省方案」，其中半價優惠限量2萬4000套已售罄，觀光署今天宣布再加碼2萬4000套，出示票券還能兌換限量日月潭花火音樂嘉年華限量VIP觀賞席。

交通部觀光署投入33.3億元推動「觀光雙輪驅動方案」，針對平日國旅及國際重遊客給予補助及優惠。

國旅補助部分包含平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿、企業員工園內旅遊獎勵、Taiwan PASS優惠等5大項；國際行銷則有國際旅客重遊加碼、國際旅客會展順道旅遊加碼、國際旅客獎勵旅遊加碼及國際標竿型演唱會支持方案等4項。

觀光署表示，「Taiwan PASS台鐵版」包含鐵路、都會捷運及景區接駁等多元交通服務，適合民眾以大眾運輸規畫跨縣市及多日旅遊。

此次「Taiwan PASS雙省方案」，提供「原價5折」及「原價購買加贈1500元平日住宿抵用券」兩項優惠，其中，「原價5折」已售罄，已視經費使用情形適度加碼。

除了交通及住宿優惠，觀光署表示，此次也攜手「2026日月潭花火音樂嘉年華」，提供10月17日及11月14日兩個場次、共150個限量VIP觀賞席，於活動開始20分鐘前，至活動服務台出示Taiwan PASS APP票券畫面，經確認「計畫旅遊日涵蓋該場活動日期」即可兌換。

針對有住宿需求的民眾，觀光署建議，可選擇「原價購買加贈1500元平日住宿抵用券」優惠；若購買敬老票或孩童票，票券原價為1700元，扣除1500元住宿費用後，等於交通票券實質負擔最低僅200元，另外還可再搭配「平日住宿獎助」及「生日券」使用。

【2026日月潭花火音樂嘉年華×Taiwan PASS 活動資訊】 ◆活動內容：限量VIP觀賞席 ◆兌換場次及名額： 1.台灣大哥大日月潭花火音樂會｜100位 (1)活動時間：115年10月17日（星期六）18:30-21:30 (2)活動地點：水社中興停車場 2. NTSO臺灣青年交響樂團花火音樂會｜50位 (1)活動時間：115年11月14日（星期六）18:30-20:30 (2)活動地點：向山遊客中心 ◆兌換方式：活動開始前20分鐘至該場次服務台，出示Taiwan PASS APP票券畫面，經工作人員確認「計畫旅遊日涵蓋該場活動日期」即可兌換進場識別證；每場席次有限，額滿為止。 ◆進場方式：由專人引導，經專屬通道進入VIP觀賞席；離席後如需再次進場，須經一般通道進場，無法再次使用專屬通道。

【Taiwan PASS雙省方案資訊】 ◆活動期間：115年9月1日上午10時起至115年12月31日，數量有限，售完為止。 ◆販售通路：Klook、KKday、ibon、FamiTicket、雄獅旅遊、易遊網、Trip.com。 ◆適用對象：持有中華民國身分證之自由行旅客。 ◆優惠產品及內容：Taiwan PASS台鐵版（含台鐵3日周遊券+都會捷運4選1+景區接駁15選1）。 1.省票價｜原價5折；成人票原價2,500元，優惠價1,250元；孩童/敬老票原價1,700元，優惠價850元。 2.省住宿｜原價購買（成人票2,500元、孩童/敬老票1,700元），加贈1,500元平日住宿抵用券。 ◆開通期限：須於 115年12月31日前下載 Taiwan PASS APP ，並輸入「85開頭序號」開通票券。 ◆票券使用期限：Taiwan PASS 台鐵版序號開通後，須於 365天內兌換各項產品，並依票券期限使用；贈送之 1,500元平日住宿抵用券於開通票券後即可獲得，須於115年12月31日前使用完畢。

Taiwan PASS台鐵版包含台鐵3日周遊券、都會捷運及景區接駁等交通服務，適合規劃跨縣市及多日旅遊。圖／交通部觀光署提供