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國慶搭客運省下1個便當錢！最高57折 轉乘指定公車再免費

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國慶連假前已協調轄內客運業者完成車輛及駕駛安全整備，並備妥疏運量能。圖／公路局提供
國慶連假前已協調轄內客運業者完成車輛及駕駛安全整備，並備妥疏運量能。圖／公路局提供

國慶連假怕塞車，搭客運還能省下一個便當錢。公路局10月8日至11日推出85條國道客運85折優惠，搭配TPASS 2.0+最高享57折；以新竹到台北為例，全票155元最低約88元，單趟省67元、來回省134元，符合條件轉乘公車還可免費搭。

為鼓勵民眾連假改搭公共運輸，公路局自10月8日、連假前1日起至11日24時止，搭乘85條指定國道客運路線可享票價85折，再搭配TPASS 2.0常客優惠30%回饋金，最高優惠相當於57折。

以新竹到台北為例，目前客運全票155元，若符合國慶85折及TPASS 2.0+最高優惠條件，換算實質票價約88元，單趟可省約67元，來回省約134元，等於來回省下一個便當錢。

轉乘也有優惠。民眾持同一張電子票證搭乘台鐵、高鐵或國道客運，並於10小時內轉乘在地市區客運或公路客運，可享一段票或基本里程免費，另加碼轉乘指定幸福巴士免費，減少自行開車塞車及找停車位的不便。

新竹市監理站長黃友川表示，國慶連假前已協調轄內客運業者完成車輛及駕駛安全整備，並備妥疏運量能。民眾出門前也可利用「幸福公路」APP掌握省道路況、國道替代道路及交通管制資訊，或透過「iBus公路客運」APP查詢公車預估到站時間。

新竹市監理站提醒，國慶連假觀光景點及返鄉路段預料將湧現人車潮，自行開車、騎車民眾應保持安全車距，行經路口落實停讓行人，避免急煞、未打方向燈突然轉彎及超速等危險行為。

公路局10月8日至11日推出85條國道客運85折優惠，搭配TPASS 2.0+最高享57折。圖／公路局提供
公路局10月8日至11日推出85條國道客運85折優惠，搭配TPASS 2.0+最高享57折。圖／公路局提供

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