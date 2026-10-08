劍湖山萬聖祭優惠！變裝搞怪下殺299元 雙十限定買1送1爽玩雙園

迎接10月萬聖月與雙十國慶連假，劍湖山世界推出全新「萬聖怪奇派對」，除驚悚可愛的萬聖限定演出、超值的全民變裝優惠、雙十限定專屬加碼、可享買一送一（第二人免費）與假日限定的水陸雙樂園優惠外，更攜手日本超人氣動漫，推出全台獨家「名偵探柯南」主題樂園，打造最強的娛樂饗宴。

劍湖山世界總經理曾慶欑表示，10月驚喜門票優惠，即日起至11月1日，民眾變裝入園即可享門票299元的超優惠，「萬聖怪奇派對」劇情講述萬聖夜狂歡的一連串精彩又刺激的冒險，除了周二休演，歡迎大家來同享萬聖樂。

他指出，入秋但天氣依舊炎熱，為讓大家把握今年玩水的最後機會，即日起至10月26日的假日（含雙十國慶等國定假日），特別推出兩人同行水陸優惠。只要攜帶指定玩水用具（如泳衣褲帽、泳圈等），搭配一人購買699元優惠票，即可享有「第二人免費入園」的超值好康。

劍湖山世界吉祥物KuKu正角逐「台灣好樂園人氣選拔」，需要大家寶貴一票，為感謝民眾相助，10月8日至20日活動期間，只要入園時出示為KuKu投票的截圖，即可享「雙人同行只要699元」優惠。民眾動動手指將每天寶貴的兩次投票機會投給KuKu，不僅能守護吉祥物，完成投票還能參加樂園門票與飯店住宿券大抽獎，天天投天天累積抽獎機會。

尤其，劍湖山世界正獨步獲日本海外首次授權，《名偵探柯南》主題樂園強勢登場， 還能購買到多款限定周邊商品，身歷其境化身偵探，絕對是今年秋天不可錯過的必訪打卡景點。

劍湖山世界萬聖祭超狂優惠！變裝搞怪入園下殺299元，雙十限定買1送1爽玩水陸雙園，還獨家獲日本授權《名偵探柯南》主題樂園強勢登場，機不可失。圖／劍湖山世界提供