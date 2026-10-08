快訊

土城殺妻、小姨子凶嫌逃死 檢認法官「3人才是多人」過度解釋提上訴

世新大學校務爭議頻傳 學生欲發起「舍我學運」再提4大訴求

北一女、台大畢業！她當國中老師1個月崩潰：回家哭了很久

聽新聞
0:00 / 0:00

把錢變大了！台南5大夜市發放「好市券」100元變200元

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
「來趣・踅市仔」台南5大夜市綠色消費享雙倍好康。圖／台南市經發局提供
「來趣・踅市仔」台南5大夜市綠色消費享雙倍好康。圖／台南市經發局提供

台南市佳里傳統夜市、復華夜市、玉井夜市、武聖夜市及花園夜市，10月推出「好市券」優惠，民眾只要自備環保購物袋、環保杯或環保餐具，經現場工作人員確認後，即可用100元現金兌換價值200元好市券，每人每次限兌換1份，數量有限、換完為止。

10月有國慶及台灣光復節連假，台南市經發局邀請市民及遊客趁著秋日晚風逛夜市、品嘗在地美食，也能把握「100元換200元」優惠。

經發局長張婷媛表示，10月天氣適宜，民眾到台南夜市消費，自備環保用品就能享有好市券加倍優惠，消費後也別忘了登錄「2026台南購物節」，讓夜市消費還有機會抽大獎。

市場處長林東征表示，5處夜市依營業日分梯次推出活動。佳里傳統夜市於10月8日、15日、22日、29日（星期四）辦理；復華夜市於10月9日、16日、23日、30日（星期五）辦理；玉井夜市、武聖夜市及花園夜市則於10月10日、17日、24日、31日（星期六）辦理。各夜市將依營業時間安排好市券發放。

市場處提醒，各場次好市券數量有限，民眾出發前應先確認各夜市實際發放時間及地點，以免向隅。活動詳情可關注「台南市市場巡禮」粉絲專頁及台南市市場處官網。

此外，「2026台南購物節」活動持續至明年3月15日，在台南消費不限金額即可登錄，累計消費滿50元可取得抽獎序號，獎項包括百萬電動車、機車、3C家電及飯店住宿券等。民眾可加入「2026台南購物節」官方LINE帳號（@tainanshopping）完成消費登錄，逛夜市、享美食同時抽好禮。

台南夜市10月發放好市券時間與地點。圖／台南市經發局提供
台南夜市10月發放好市券時間與地點。圖／台南市經發局提供

「來趣・踅市仔」台南5大夜市綠色消費享雙倍好康。圖／台南市經發局提供
「來趣・踅市仔」台南5大夜市綠色消費享雙倍好康。圖／台南市經發局提供

夜市 台南 國慶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

慶雙十！經部串聯40處夜市推出好市券 出遊逛夜市、嚐美食、享優惠

百貨周年慶再一波！宏匯滿3,000送400、最高回饋29%

國慶連假樂園搶客出招 599元暢玩、壽星免費、18歲以下免票

單月登錄1763萬拿iPhone 嘉市購物節發票登錄總額近11億

相關新聞

把錢變大了！台南5大夜市發放「好市券」100元變200元

台南市佳里傳統夜市、復華夜市、玉井夜市、武聖夜市及花園夜市，10月推出「好市券」優惠，民眾只要自備環保購物袋、環保杯或環保餐具，經現場工作人員確認後，即可用100元現金兌換價值200元好市券，每人每次限兌換1份，數量有限、換完為止。

雙十連假 八仙山、大雪山國家森林遊樂區門票半票優惠

雙十國慶連假明天起連續3天，林業及自然保育署台中分署所轄大雪山及八仙山國家森林遊樂區，連假期間入園享門票半票優惠，邀請民眾趁秋日時節走進中台灣的森林秘境。

六福村雙十連假祭優惠！身分證對中「1、0」下殺4.3折

雙十國慶連假玩六福村下殺4.3折！六福村10月9日至11日推出「雙十國慶碼」，身分證字號及民國出生年月日數字中只要找得到「1」和「0」，成人票下殺599元（原價1400元）；未滿12歲兒童也享399元優惠，還可一路玩萬聖節「墓碑鎮」至夜間鹿魔遊行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。