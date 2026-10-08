把錢變大了！台南5大夜市發放「好市券」100元變200元

台南市佳里傳統夜市、復華夜市、玉井夜市、武聖夜市及花園夜市，10月推出「好市券」優惠，民眾只要自備環保購物袋、環保杯或環保餐具，經現場工作人員確認後，即可用100元現金兌換價值200元好市券，每人每次限兌換1份，數量有限、換完為止。

10月有國慶及台灣光復節連假，台南市經發局邀請市民及遊客趁著秋日晚風逛夜市、品嘗在地美食，也能把握「100元換200元」優惠。

經發局長張婷媛表示，10月天氣適宜，民眾到台南夜市消費，自備環保用品就能享有好市券加倍優惠，消費後也別忘了登錄「2026台南購物節」，讓夜市消費還有機會抽大獎。

市場處長林東征表示，5處夜市依營業日分梯次推出活動。佳里傳統夜市於10月8日、15日、22日、29日（星期四）辦理；復華夜市於10月9日、16日、23日、30日（星期五）辦理；玉井夜市、武聖夜市及花園夜市則於10月10日、17日、24日、31日（星期六）辦理。各夜市將依營業時間安排好市券發放。

市場處提醒，各場次好市券數量有限，民眾出發前應先確認各夜市實際發放時間及地點，以免向隅。活動詳情可關注「台南市市場巡禮」粉絲專頁及台南市市場處官網。

此外，「2026台南購物節」活動持續至明年3月15日，在台南消費不限金額即可登錄，累計消費滿50元可取得抽獎序號，獎項包括百萬電動車、機車、3C家電及飯店住宿券等。民眾可加入「2026台南購物節」官方LINE帳號（@tainanshopping）完成消費登錄，逛夜市、享美食同時抽好禮。

台南夜市10月發放好市券時間與地點。圖／台南市經發局提供