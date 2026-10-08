雙十連假 八仙山、大雪山國家森林遊樂區門票半票優惠

雙十國慶連假明天起連續3天，林業及自然保育署台中分署所轄大雪山及八仙山國家森林遊樂區，連假期間入園享門票半票優惠，邀請民眾趁秋日時節走進中台灣的森林秘境。

台中分署表示，大雪山國家森林遊樂區隨著季節更替，山林景色逐漸染上秋意，部分樹葉開始轉換顏色，搭配目前盛開的虎杖花，為森林增添秋日色彩。秋季也是大雪山觀賞雲海、夕陽的好時節，站在觀景平台上，可欣賞雲霧在山谷間翻騰的壯闊景緻。

八仙山國家森林遊樂區是享受健行與泡湯深度之旅的最佳地點！園區內十文溪溪水清澈，親水區引入的天然溪水，戲水泡腳可促進血液循環、舒緩身心壓力。結束森林浴後，可順遊鄰近谷關溫泉區，搭配「2026─2027台灣好湯：四季泉癒」優惠。

為提供遊客豐富的遊憩體驗，兩大園區於國慶連假期間安排定點導覽解說活動，每日上午10點及下午2點於遊客中心各辦理1場次，採現場報名方式，每場限額20人，由專業國家森林解說志工帶領遊客認識森林生態、動植物特色及林業歷史故事。參加定點解說活動者，還可獲得限量紀念小禮物。