三商巧福「紅燒排骨麵」1元、牛三寶套餐65折！鮮五丼套餐現省139元

迎接雙十連假，三商餐飲旗下「三商巧福」、「三商鮮五丼」同步推出三商i美食卡會員限定優惠。即日起至10月20日，三商i美食卡會員可透過APP免扣點領取三商巧福「套餐65折」及「加1元多1碗」優惠券。憑「套餐65折優惠券」，購買「牛三寶牛肉麵＋芝麻牛蒡絲＋中杯飲料」，原價290元，優惠價189元。憑「加1元多1碗優惠券」，購買「雪花牛肉乾拌麵＋泡菜＋中杯飲料」，再加1元即可獲得「紅燒排骨麵」1碗，整組原價385元，優惠價241元。

「三商鮮五丼」自即日起至10月21日推出2款會員優惠套餐，三商i美食卡會員可透過APP免扣點領取專屬優惠券。憑券購買單人套餐「咖哩唐揚雞丼＋柚香蘿蔔＋杯裝飲料」，原價240元，優惠價158元。雙人組合「炸蝦菲力豬排丼＋招牌牛丼＋滷豆腐＋杯裝飲料」，原價409元，優惠價270元。

慕里諾國際餐飲集團旗下三大炸豬排品牌「勝政豬排」、「勝勢豬排」、「勝急」，本次升級炸豬排製程，從肉品熟成、精準控溫到油炸設備全面升級，讓民眾以親民價格，享受到常見於高級餐廳的「玫瑰粉紅切面」。

業者透露，要讓炸豬排切開呈現「玫瑰粉紅色」的切面狀態，需要控制多個關鍵環節。除了選擇優秀豬種，也包括以全程冷鏈運送、低溫熟成，並升級使用「遠赤紅外線油炸機」，精準控制肉品狀態。即日起，「勝政豬排」於大直美麗華店、天母店、林口店及台中中友店推出2款新品，包括「噶瑪蘭黑豬TORO里肌豬排套餐」、「噶瑪蘭黑豬中份里肌豬排套餐」，各為590元、460元，讓豬排控一次解鎖不同部位的口感魅力。