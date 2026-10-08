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台南白河景點「台灣萬里長城」 推出婚宴場地免租金優惠

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
搶婚禮觀光商機台南白河景點「台灣萬里長城」推出婚宴場地免租金優惠。圖／主辦單位提供
搶婚禮觀光商機台南白河景點「台灣萬里長城」推出婚宴場地免租金優惠。圖／主辦單位提供

搶攻婚禮觀光商機，台南白河景點台灣萬里長城」今宣布推出「全國獨有的沉浸式古城婚禮」專案，邀請新人漫步老街、登上長城拍婚紗，更祭出「婚宴場地免租金」優惠。

城主林務局長說，想體驗新郎騎白馬迎娶花轎中的美嬌娘，一秒穿越古今的喜氣洋洋場面，「夏賞蓮花、冬泡溫泉只有這邊有」，期待大家四季來萬里長城辦喜宴，為台南白河衝觀光商機。

林務局長表示，這項企劃靈感源自日前一對前來取景新人。新娘是「牧野馬場」老闆女兒，特地挑選園區內充滿古色古香的佈景拍攝婚紗，呈現出的經典古風質感與甜蜜氛圍令人驚艷。

他說，現代年輕人追求獨一無二婚禮體驗，萬里長城有現成的電影老街、古城牆與亭台樓閣，「既然拍攝效果這麼好，我們決定直接升級，打造成婚紗基地與古城婚禮的限定新景點」。

林務局長說，新人舉辦大型婚禮不易，萬里長城發揮空間優勢，規畫可容納100桌的戶外辦桌場地，賓客品嘗南部知名總舖師料理。只要新人來辦婚宴「場地費用全免」，還送終身免費入場的「長城通關文牒」。賓客每人酌收最高250元門票。園區內豐富的古裝服飾、鳳冠霞帔、鳳轎花轎及電影老街場景都免費提供新人與親友迎娶及拍攝使用。

他說，結合台南傳統辦桌霸氣手路菜、園區獨有古風造景，能讓新人以極高CP值，辦出親友都一輩子難忘的「古城沉浸式婚宴」。

雙十連假園區同時推出「雙十節壽星免費入園」限定活動。10月9日、10日、11日出生者，或是名字中有「雙」或「十」字的可免費暢遊前來變裝慶生，也歡迎有結婚打算的新人趁著連假免費來「勘場」，搶先感受古城婚宴的獨特魅力。

搶婚禮觀光商機台南白河景點「台灣萬里長城」推出婚宴場地免租金優惠。圖／主辦單位提供
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白河 台灣萬里長城 景點

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