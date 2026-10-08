六福村雙十連假祭優惠！身分證對中「1、0」下殺4.3折

雙十國慶連假玩六福村下殺4.3折！六福村10月9日至11日推出「雙十國慶碼」，身分證字號及民國出生年月日數字中只要找得到「1」和「0」，成人票下殺599元（原價1400元）；未滿12歲兒童也享399元優惠，還可一路玩萬聖節「墓碑鎮」至夜間鹿魔遊行。

六福村表示，「雙十國慶碼」優惠只要從身分證字號及民國出生年月日數字中找到「1」及「0」，即可用599元優惠價入園，較成人票原價1400元現省801元。「1」、「0」可分別出現在身分證字號或出生年月日，不必同時出現在同一處，但出生年月日「01、02、03」等前導數字「0」不列入計算。

親子族也有「SNOOPY國慶童樂會」，未滿12歲兒童連假期間享399元優惠，並加贈SNOOPY限量票卡1張，數量有限、送完為止。

搭配國慶優惠，六福村萬聖節活動也進入重頭戲。園區「墓碑鎮」今年迎來10周年，第一次玩可先直奔美國大西部，白天拍攝萬聖限定場景，接著鎖定14時「墓碑鎮的異界狂想曲」，午後再安排變裝、限定體驗；惡靈餐廳另推出「亡靈屍骨套餐」、「骷髏王盛宴」等主題餐點。

目前園區也舉行「SNOOPY萬聖祭」，設置巨型黃色扭蛋機、抱著萬聖南瓜的超大歐拉夫，以及PEANUTS漫畫經典校車等造景，提供遊客拍照。

入夜後墓碑鎮則從白天奇幻氣氛轉為驚悚世界，周五及假日晚間推出「墓碑鎮：鹿魔覺醒」，5公尺巨型鹿魔「溫迪戈」搭配擬真可動關節，與鬼娃芮妮及亡靈穿越街道，成為萬聖節夜間壓軸。

除國慶優惠外，全身萬聖變裝面積達70%以上，現場購票也享599元優惠；16時後入園的星光票則為399至499元。六福村國慶連假10月9日至11日營業時間為9時至19時30分，17時後僅開放美國大西部區，各項優惠資格、演出及活動內容依園區最新公告為準。

園區也舉行「SNOOPY萬聖祭」，設置巨型黃色扭蛋機、抱著萬聖南瓜的超大歐拉夫。圖／六福村提供