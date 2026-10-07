免費吃椒麻雞、蒜泥白肉！瓦城全品牌「滿額送招牌菜」全新IP萌亮相

自1990年創立至今的瓦城泰統集團，將於10月8日至11月15日期間推出集團生日活動，活動期間消費滿額，即可獲贈「人氣餐點兌換券」。同時瓦城也首度發表全新角色「滿滿 MOOOM」，活動期間消費滿額即可集章兌換「滿滿 MOOOM吊飾盲袋」。

瓦城集團生日慶活動期間，旗下全品牌同步推出滿額贈禮活動。瓦城、非常泰、1010湘、時時香及 SHANN SHANN，內用單筆消費滿2,500元，即可獲贈指定招牌餐點兌換券1張，包括瓦城「風味椒麻雞」、非常泰「泰北當紅炸子雞」、1010湘「酥炸口水雞」、時時香「蒜泥白肉瀑布」及 SHANN SHANN「台灣鳳梨鮮蝦球」。

樂子the Diner、YABI KITCHEN、BOBO等品牌，內用單筆消費滿2,000元，則可分別獲贈「是拉差楓糖炸雞（4塊）」、「檳城香炒粿條」與「蝦醬雞翅」兌換券；大心內用單筆消費滿500元，即贈人氣「啾心鮮蝦棒」兌換券。兌換券皆可於下次消費滿足指定條件時使用。

瓦城集團首度推出全新角色「滿滿 MOOOM」，以代表性「月亮蝦餅」為靈感，共打造共5款各具個性的角色，以不同色彩、表情與姿態，分別代表陪伴、給予、快樂、祝福與分享。活動期間於旗下各品牌消費達指定條件，即可獲得1章，集滿指定章數即可兌換「滿滿 MOOOM 吊飾盲袋」1個。

瓦城「風味椒麻雞」。圖／瓦城集團提供

時時香「蒜泥白肉瀑布」。圖／瓦城集團提供

瓦城集團新推出「滿滿 MOOOM」。圖／瓦城集團提供