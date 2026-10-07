台北遠東旅展明開搶！住宿21折、烤鴨餐59折 雙11再推自助餐6折

台北遠東香格里拉搶先迎接2026 ITF台灣國際旅展，線上旅展明（8日）中午12時開賣，祭出住宿21折起、星級餐飲59折起優惠，五星豪華客房平日雙人入住含早餐，優惠價5,399元，平均每人每晚約2,700元；餐飲則有「香宮」招牌烤鴨套餐、「上海醉月樓」滬味雙人套餐59折起。壓軸還有雙11限時24小時快閃，「遠東Café」雙人餐券最低6折，搶攻第四季度假、聚餐商機。

台北遠東香格里拉線上旅展銷售期間自10月8日中午12時起至11月9日23時59分止，主打免排隊、線上即可搶購。住宿優惠中，豪華客房平日雙人入住含兩客早餐，原價25,856元、旅展價5,399元，約21折；尊榮客房含早餐則為6,199元，約23折。另有一泊二食方案9,200元，以及雅仕套房雙券組22,998元。

餐飲優惠同樣是旅展主力。「遠東Café」平日午晚餐券1,500元起，平日午晚餐10客組優惠後平均每客1,400元；假日自助下午茶10客組則約7折，每人換算1,065元。

中式餐飲則鎖定年末聚餐，香宮港點午間雙人套餐2,688元，招牌烤鴨海鮮雙享四人套餐6,288元，約59折；上海醉月樓滬味雙人套餐平日3,980元，同樣約59折。館外的新北Mega50「望月樓」也推出波士頓龍蝦個人套餐1,760元，以及六人片皮鴨合菜7,999元、十人桌菜15,000元等優惠。

想安排雙人約會，館內「ibuki日本料理餐廳」單人懷石料理優惠價2,988元、約77折；38樓「馬可波羅義大利餐廳」推出午間雙人四道式套餐3,390元、晚間雙人套餐4,488元。

除了住宿與餐飲，旅展也推出休閒體驗優惠。健身俱樂部平日日光設施單人券原價2,000元，旅展價700元、約35折，可使用健身房、三溫暖及43樓頂樓戶外溫水泳池；1樓The Cake Room則推出法式小點4款組合680元、約68折。

線上旅展之外，台北遠東香格里拉也將於11月6日至9日進駐台北南港展覽館一館4樓M114攤位，推出實體旅展限定加碼。單筆住宿、餐飲消費滿1萬元，即贈「遠東Café」兩人同行一人免費兌換券3張，每滿2萬元還可累計一次抽獎機會，獎項包括五星住宿券、遠東Café餐券及The Cake Room抵用券。

值得注意的是，旅展優惠還將一路延續到「雙11」。11月11日零時起至23時59分，遠東Café推出限時24小時快閃，餐券最低6折，最高現省1,576元。

台北遠東香格里拉超人氣自助餐廳「遠東Café」設有12大主題餐檯，現場直烤肉品並陳列當季海味，個人與多人餐券約7折起。圖/台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉「豪華客房」坐擁敦南城市景觀，平日下殺約21折，每人每晚約2,700元即可輕鬆入住。圖/台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉線上旅展自10月8日中午12點搶先開跑，住宿券下殺21折起、星級餐券59折起，熱賣至11月9日晚間23點59分，電子票券即買即用。圖/台北遠東香格里拉提供