國慶連假樂園大放送！身分證湊「1、0」享優惠 國慶寶寶免費玩雲仙

國慶連假將至，全台主題樂園紛紛祭出雙十限定優惠，並提前結合萬聖節風潮，六福村推出身分證對對碰，只要身分證字號或民國出生年月日包含數字「1」與「0」，即享599元入園優惠；雲仙樂園祭出國慶寶寶免費入園，劍湖山推當月壽星399元、當日壽星100元即可暢遊；另多家樂園推出穿著萬聖節裝扮享折扣或免費入園。

為歡慶雙十節，多家樂園大玩數字與國慶元素創意。六福村主題遊樂園推出身分證對對碰，連假期間只要身分證字號或民國出生年月日包含數字「1」與「0」，享599元入園優惠；出示舊票根、過期年票或本人在園區的照片，同樣享599元優惠（陪同親友享799元）。

綠舞莊園日式主題遊樂區推出，十月期間穿著國旗上衣或帶有國旗logo入園，享250元優惠票價。

壽星優惠方面，雲仙樂園祭出「10月10日國慶當天生日者免費入園」，陪同親友則享半價同歡；劍湖山世界推出當月壽星399元、當日壽星100元優惠。

麗寶樂園為十月壽星準備雙園擇一650元（親友799元）及摩天輪200元的好康。此外，麗寶樂園持續提供現職軍警消、義消義交專案，單人或雙人套票均為1000元，感謝無名英雄的辛勞。

十月也是充滿驚奇的萬聖節，各大樂園廣邀民眾變裝搞怪入園。柳營尖山埤渡假村於連假期間推出超殺優惠，只要穿著萬聖節裝扮，本人直接免門票入園。

六福村只要全身鬼怪裝扮達70%以上，享599元優惠，同時搭上超人氣史努比熱潮，只要雙人穿著黑白配色服裝或出示史努比實體周邊，不僅享門票折價還能獲贈限量票卡；綠舞莊園針對萬聖節元素變裝的遊客，加碼贈送牧草乙份及萌寵體驗。

針對家庭出遊，麗寶樂園於國慶連假期間打出「18歲以下免費」的驚喜優惠（須搭配一位現場購買899元全票者）；劍湖山世界於假日限定推出「11:00前入園享第二人免費」的早鳥超級好康，另外也有水陸暢玩半價699元、午後一點入園499元的彈性選擇；綠舞莊園則規畫6至12歲兒童購票完成集章任務即贈送神祕禮物。

為鼓勵民眾使用大眾運輸工具，減少連假車潮與碳排放，樂園持續推出低碳旅遊獎勵。劍湖山世界與「台灣好行」合作，憑雲林三線套票票根享全票優惠價599元。

搭乘新營客運前往柳營尖山埤渡假村，可享100元超低特價；麗寶樂園則提供后里線、朝馬線及渡假園區內的免費接駁車服務。

主辦單位提醒，各項活動詳細規範（如變裝標準、年齡與身分驗證方式等），請以各大主題樂園官方網站或現場公告為準。