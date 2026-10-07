快訊

台股5萬點明明近在咫尺卻過不了？分析師曝原因在這裡

西班牙住房危機撼動政局！總理宣布提前大選拆彈

喉嚨一直「有痰咳不出」不一定感冒！醫揭5原因：愈清喉嚨恐愈不舒服

聽新聞
0:00 / 0:00

國慶連假樂園大放送！身分證湊「1、0」享優惠 國慶寶寶免費玩雲仙

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
雲仙樂園推國慶當天壽星免費入園。圖／交通部觀光署提供
雲仙樂園推國慶當天壽星免費入園。圖／交通部觀光署提供

國慶連假將至，全台主題樂園紛紛祭出雙十限定優惠，並提前結合萬聖節風潮，六福村推出身分證對對碰，只要身分證字號或民國出生年月日包含數字「1」與「0」，即享599元入園優惠；雲仙樂園祭出國慶寶寶免費入園，劍湖山推當月壽星399元、當日壽星100元即可暢遊；另多家樂園推出穿著萬聖節裝扮享折扣或免費入園。

為歡慶雙十節，多家樂園大玩數字與國慶元素創意。六福村主題遊樂園推出身分證對對碰，連假期間只要身分證字號或民國出生年月日包含數字「1」與「0」，享599元入園優惠；出示舊票根、過期年票或本人在園區的照片，同樣享599元優惠（陪同親友享799元）。

綠舞莊園日式主題遊樂區推出，十月期間穿著國旗上衣或帶有國旗logo入園，享250元優惠票價。

壽星優惠方面，雲仙樂園祭出「10月10日國慶當天生日者免費入園」，陪同親友則享半價同歡；劍湖山世界推出當月壽星399元、當日壽星100元優惠。

麗寶樂園為十月壽星準備雙園擇一650元（親友799元）及摩天輪200元的好康。此外，麗寶樂園持續提供現職軍警消、義消義交專案，單人或雙人套票均為1000元，感謝無名英雄的辛勞。

十月也是充滿驚奇的萬聖節，各大樂園廣邀民眾變裝搞怪入園。柳營尖山埤渡假村於連假期間推出超殺優惠，只要穿著萬聖節裝扮，本人直接免門票入園。

六福村只要全身鬼怪裝扮達70%以上，享599元優惠，同時搭上超人氣史努比熱潮，只要雙人穿著黑白配色服裝或出示史努比實體周邊，不僅享門票折價還能獲贈限量票卡；綠舞莊園針對萬聖節元素變裝的遊客，加碼贈送牧草乙份及萌寵體驗。

針對家庭出遊，麗寶樂園於國慶連假期間打出「18歲以下免費」的驚喜優惠（須搭配一位現場購買899元全票者）；劍湖山世界於假日限定推出「11:00前入園享第二人免費」的早鳥超級好康，另外也有水陸暢玩半價699元、午後一點入園499元的彈性選擇；綠舞莊園則規畫6至12歲兒童購票完成集章任務即贈送神祕禮物。

為鼓勵民眾使用大眾運輸工具，減少連假車潮與碳排放，樂園持續推出低碳旅遊獎勵。劍湖山世界與「台灣好行」合作，憑雲林三線套票票根享全票優惠價599元。

搭乘新營客運前往柳營尖山埤渡假村，可享100元超低特價；麗寶樂園則提供后里線、朝馬線及渡假園區內的免費接駁車服務。

主辦單位提醒，各項活動詳細規範（如變裝標準、年齡與身分驗證方式等），請以各大主題樂園官方網站或現場公告為準。

國慶 連假 身分證

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國慶連假親子旅遊首選！屏東海生館「夜宿-迷你解說員親子營」

國慶連假出遊潮 公路客運高墾線規劃疏運班次

開幕5折！DQ「珍奶暴風雪」台灣限定開賣 西門誠品、京站店接力開幕

國泰世華CUBE信用卡「秋日遊」快閃權益驚喜登場 旅日消費最高10%回饋

相關新聞

3颱共舞？ 粉專：路徑大同小異 藤原效應並不明顯

太平洋地區有3個颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，目前副熱帶高壓勢力穩定，3個颱風都受到高壓環流導引，大致沿著高壓邊緣往北移動。隨著後續逐漸來到高壓西側，再轉向東北的機率相對較高，整體路徑趨勢其實相當明確。

天冷就嘴饞！研究揭「食欲之秋」真有其事 醫教3招避免一路胖到冬天

天氣轉涼，不少人覺得胃口大開，火鍋、燒肉、甜食愈吃愈涮嘴，甚至正餐才吃完，沒多久又想找東西吃。「食欲之秋」可能不只是心理作用。研究發現，人的飲食與體重確實可能隨季節變化，美國一項追蹤593名成人的研究顯示，秋季每日熱量攝取平均比春季高出約86大卡，攝取量在11月初達到高峰，體重則在冬季最高。

國慶連假樂園大放送！身分證湊「1、0」享優惠 國慶寶寶免費玩雲仙

國慶連假將至，全台主題樂園紛紛祭出雙十限定優惠，並提前結合萬聖節風潮，六福村推出身分證對對碰，只要身分證字號或民國出生年月日包含數字「1」與「0」，即享599元入園優惠；雲仙樂園祭出國慶寶寶免費入園，劍湖山推當月壽星399元、當日壽星100元即可暢遊；另多家樂園推出穿著萬聖節裝扮享折扣或免費入園。

國慶連假省道疏運路段曝光 這樣走看國慶煙火比較順

國慶連假將至，預計國慶連假首日上午10時至12時，台61線鳳鼻至香山、香山至竹南南向路段，將有大量車潮，另外，今年國慶煙火將於台東卑南溪出海口舉辦，因此國慶日當天晚間6時30分至9時將封閉管制省道台11線中華大橋；10月8日至10月12日期間，5處省道也將封閉管制。

擠怕了！國慶疏運訂位率比中秋高1成 高鐵：人潮管制應該會好一點

中秋高鐵爆發自由座外溢之亂引發民怨，周五開始國慶連假，疏運明天登場。或許旅客真的是擠怕了，提早訂位已應變，高鐵公司統計，對號座訂位率已超越中秋連假1成。防範大量湧入自由座人潮，高鐵宣布疏運第一天下班，將開放全車自由座列車共8班，台鐵也提早啟動聯防機制，總加開123列次，包含往返台中、台北的區間快車。

台北市長選戰熱議毒品防制 聯醫揭：年逾600人接受美沙冬治療

毒品政策成台北市長選戰話題。北市聯醫今說，毒品防制更重要的是讓有治療需求的藥癮者能及時獲醫療協助，北市每年助逾600名藥癮者走向新生活；北市府以公共衛生為核心，將藥癮視為需要長期治療與支持的健康議題，從發現問題、提供治療至穩定復元，建構以個案為中心的藥癮防治與復元支持體系。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。