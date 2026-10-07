國慶連假搭客運最划算…限期「3大優惠」一次看 最高回饋57折

國慶連假去哪玩？交通部公路局台中區監理所今宣布，國慶連假期間，10月8日至10月11日共4天，公路局推出多項國慶連假公共運輸優惠方案。民眾只要善用國道客運與在地接駁，不僅能擺脫塞車噩夢，還能享有最高57折的票價優惠。

台中區監理所說明，本次連假交通優惠涵蓋三大亮點，亮點一，連假期間搭乘指定的85條中長途國道客運路線，不論是 返鄉團聚還是安排小旅行，皆可直接享有票價 85 折優惠，搭越多省越多。

亮點二，TPASS 2.0 常客回饋加碼，當月搭乘公共運輸2至3次回饋15%，4次以上回饋30%，如果還有註冊綠色運輸服務平台，回饋再加碼3%。等於票價優惠（馬上享有），再搭配常客回饋（回饋卡裡），最高相當於57折優惠，讓大家一路搭，荷包也能跟著一路省。

亮點三，10小時內轉乘免費、幸福巴士輕鬆接駁，凡國慶連假期間，搭乘國道客運、台鐵或高鐵，於10小時內使用電子票證轉乘指定在地客運，即可享有基本里程或一段票免費優惠。持紙本車票的旅客，也別忘了在轉乘前先將電子票證於客運站過卡，就可以享有相關轉乘優惠。另外，指定幸福巴士路線也提供免費搭乘。

公路局提醒，本次連假優惠期間僅有4天（10月8日至10月11日），欲查詢完整優惠路線與詳細資訊，可至公路局官方網站（https://www.thb.gov.tw/cp.aspx?n=328）查詢。