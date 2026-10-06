國慶壽星有福了！遠雄悅來自助餐「本人5折」　10月壽星1010元

雙十連假將至，花蓮遠雄悅來大飯店推出「悅來歡慶雙十・十十精彩・樂饗太平洋」餐飲優惠，以「1010」呼應國慶節慶氛圍，10月壽星可享自助晚餐每人1010元、自助下午茶雙人1010元；其中國慶當日壽星更享自助晚餐或下午茶5折優惠。此外，電子餐券限時下殺、甜點第二件10元等優惠同步登場。

其中，《英倫西餐廳》推出整月壽星優惠，10月1日至31日生日的壽星，自助晚餐每人優惠價1010元，免收10%服務費；周六、日供應的自助下午茶，則推出雙人1010元優惠，同樣免收10%服務費。

最吸睛的是國慶當日壽星專屬禮遇，10月10日生日的壽星，只要攜伴1人以上同行，即可享自助晚餐或自助下午茶本人5折優惠，免收10%服務費，為國慶生日增添慶祝儀式感。

不只壽星有優惠，《英倫西餐廳》10月1日至15日推出「十十相會・電子餐券限時快閃」，自助晚餐每人1010元，4張一組、每套4040元；自助下午茶則推出雙人1010元，4張一組同樣4040元，一套可使用8人次。

飯店旗下《麥坊》也加入雙十優惠行列。10月1日至31日，旅客於個人Facebook或Instagram公開打卡分享，或在Google留下體驗心得，購買指定款手作蛋糕，即可享第二件10元加購優惠。