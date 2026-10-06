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誠品行旅ITF今開搶！4折入住、雙套再送千元 餐廳龍蝦也能換
誠品行旅今（6日）響應2026 ITF台灣國際旅展，推出年度優惠「悠遊旅誠｜雙饗套券」，餐飲、住房一次打包，最低4折起。除了主打餐飲、住房皆可彈性使用的「饗樂套券」，今年更首度推出專攻住宿的「饗住套券」，另於誠品線上限量100份推出輕量版4張套券；一次購買雙套，還加送1000元抵用券。
其中，「饗樂套券」每套10張、售價1萬2500元，平均每張1250元，可跨餐飲與客房使用。平日1張即可兌換一樓義大利餐廳The Chapter價值1705元的「饗樂套餐」，也可兌換蒜蓉清蒸波士頓龍蝦；2張則可享二樓In Between之間餐廳「人文套餐」，或至誠品生活松菸、誠品生活新店的聚聚樓享用四人合菜。
今年首度登場的「饗住套券」，鎖定純住房需求，每套5張、售價2萬9500元，平均每晚5900元，優惠最低4折。每張可於周日至周四兌換雅緻客房1晚；若想升等房型，每晚加價2500元可入住經典客房，加價5000元則可入住行政套房。
此外，不想一次購入大量套券，誠品行旅也降低入手門檻。10月6日起於誠品線上限量推出100份「迷你版饗樂套券」，每套4張、售價5400元，適合雙人聚餐、約會或小家庭使用，也可作為送禮選擇。
若想一次把優惠存起來的消費者，購買2套10張裝「饗樂套券」，或2套5張裝「饗住套券」，可再加贈「誠品行旅餐飲或客房1000元抵用券」1張。
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