台北萬豪「買一送一」限量開搶！餐券最低64折 自助餐千元有找

2026 ITF台灣國際旅展將於11月6日登場，台北萬豪酒店搶先祭出線上旅展優惠，即起至11月15日限時開賣，集結旗下5間餐廳推出8款餐券，從自助餐、牛排、鐵板燒到片皮烤鴨都有，最低64折起，其中Garden Kitchen下午茶自助餐券每張950元，千元有找；旅展期間每周三中午12時更加碼限量「買一送一」、「買二送二」快閃優惠。

這波線上旅展涵蓋台北萬豪多間人氣餐廳，其中Garden Kitchen推出「平日下午茶自助美饌單人券」6張一套，每張優惠價950元，原價1,188元，約8折。Garden Kitchen另有「平假日午間自助美饌含主餐」，每張優惠價1,399元，原價1,958元，約71折，可享自助美饌並任選一道價值1,780元的精選主餐。

肉食控則可鎖定Lobby Lounge「平日晚間牛排豬肋排‧沙拉吧吃到飽單人券」，優惠價1,200元，原價1,408元。頂級鐵板燒Mark's Teppanyaki也加入旅展優惠，推出「平日午間日本A3和牛海陸套餐」，優惠價2,600元，原價3,520元，約74折。

宴客樓則推出「平假日冠軍烤鴨三重奏」，優惠價3,580元，原價4,378元，約82折，適合4至6人共享。套餐包含片皮烤鴨、餅皮、辣滷鴨翅，以及鴨粥、鴨絲米粉、鴨湯三選一，另附芒果冰淇淋花生捲及楊梅汁。

高空景觀餐廳INGE'S Bar & Grill也推出旅展限定優惠。其中「晚間乾式熟成帶骨肋眼牛排雙人套餐」原價8,800元、優惠價5,999元，約68折。多人聚餐則可選「晚間美國頂級丁骨牛排海陸六人分享餐」，原價21,780元、旅展價13,888元，約64折。

除了餐券優惠，此次線上旅展最大亮點還包括「周周三限量快閃」。10月7日、14日、21日及28日，每週三中午12時限量開賣自助餐券買一送一或買二送二，每場限量50組，售完為止，想搶優惠得掌握開賣時間。