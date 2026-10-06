快訊

維護安全的小代價？ 川普：可以讓伊朗摧毀這2座美國大城

國內流感新增重症219例、死亡44例雙創新高 上周就診近14萬人次

EZ WAY APP被挖出「超無用功能」！實測結果大問號 網笑歪：從沒按過

聽新聞
0:00 / 0:00

台北萬豪「買一送一」限量開搶！餐券最低64折 自助餐千元有找

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
台北萬豪ITF線上旅展優惠包括Garden Kitchen平假日午間自助美饌含主餐。圖/台北萬豪提供
台北萬豪ITF線上旅展優惠包括Garden Kitchen平假日午間自助美饌含主餐。圖/台北萬豪提供

2026 ITF台灣國際旅展將於11月6日登場，台北萬豪酒店搶先祭出線上旅展優惠，即起至11月15日限時開賣，集結旗下5間餐廳推出8款餐券，從自助餐、牛排、鐵板燒到片皮烤鴨都有，最低64折起，其中Garden Kitchen下午茶自助餐券每張950元，千元有找；旅展期間每周三中午12時更加碼限量「買一送一」、「買二送二」快閃優惠。

這波線上旅展涵蓋台北萬豪多間人氣餐廳，其中Garden Kitchen推出「平日下午茶自助美饌單人券」6張一套，每張優惠價950元，原價1,188元，約8折。Garden Kitchen另有「平假日午間自助美饌含主餐」，每張優惠價1,399元，原價1,958元，約71折，可享自助美饌並任選一道價值1,780元的精選主餐。

肉食控則可鎖定Lobby Lounge「平日晚間牛排豬肋排‧沙拉吧吃到飽單人券」，優惠價1,200元，原價1,408元。頂級鐵板燒Mark's Teppanyaki也加入旅展優惠，推出「平日午間日本A3和牛海陸套餐」，優惠價2,600元，原價3,520元，約74折。

宴客樓則推出「平假日冠軍烤鴨三重奏」，優惠價3,580元，原價4,378元，約82折，適合4至6人共享。套餐包含片皮烤鴨、餅皮、辣滷鴨翅，以及鴨粥、鴨絲米粉、鴨湯三選一，另附芒果冰淇淋花生捲及楊梅汁。

高空景觀餐廳INGE'S Bar & Grill也推出旅展限定優惠。其中「晚間乾式熟成帶骨肋眼牛排雙人套餐」原價8,800元、優惠價5,999元，約68折。多人聚餐則可選「晚間美國頂級丁骨牛排海陸六人分享餐」，原價21,780元、旅展價13,888元，約64折。

除了餐券優惠，此次線上旅展最大亮點還包括「周周三限量快閃」。10月7日、14日、21日及28日，每週三中午12時限量開賣自助餐券買一送一或買二送二，每場限量50組，售完為止，想搶優惠得掌握開賣時間。

宴客樓平假日冠軍烤鴨三重奏。圖/台北萬豪提供
宴客樓平假日冠軍烤鴨三重奏。圖/台北萬豪提供

萬豪 自助餐

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

開幕5折！DQ「珍奶暴風雪」台灣限定開賣 西門誠品、京站店接力開幕

10月外送優惠懶人包！foodpanda、Uber Eats美食買1送1、生鮮5折起

雙十連假炸雞優惠來了！三商炸雞10塊325元、青花椒6塊199元

三商炸雞「炸雞買5送5」現省325元、「青花椒炸雞」6塊現省221元

相關新聞

台北萬豪「買一送一」限量開搶！餐券最低64折 自助餐千元有找

2026 ITF台灣國際旅展將於11月6日登場，台北萬豪酒店搶先祭出線上旅展優惠，即起至11月15日限時開賣，集結旗下5間餐廳推出8款餐券，從自助餐、牛排、鐵板燒到片皮烤鴨都有，最低64折起，其中Garden Kitchen下午茶自助餐券每張950元，千元有找；旅展期間每周三中午12時更加碼限量「買一送一」、「買二送二」快閃優惠。

國慶壽星有福了！遠雄悅來自助餐「本人5折」　10月壽星1010元

雙十連假將至，花蓮遠雄悅來大飯店推出「悅來歡慶雙十・十十精彩・樂饗太平洋」餐飲優惠，以「1010」呼應國慶節慶氛圍，10月壽星可享自助晚餐每人1010元、自助下午茶雙人1010元；其中國慶當日壽星更享自助晚餐或下午茶5折優惠。此外，電子餐券限時下殺、甜點第二件10元等優惠同步登場。

誠品行旅ITF今開搶！4折入住、雙套再送千元 餐廳龍蝦也能換

誠品行旅今（6日）響應2026 ITF台灣國際旅展，推出年度優惠「悠遊旅誠｜雙饗套券」，餐飲、住房一次打包，最低4折起。除了主打餐飲、住房皆可彈性使用的「饗樂套券」，今年更首度推出專攻住宿的「饗住套券」，另於誠品線上限量100份推出輕量版4張套券；一次購買雙套，還加送1000元抵用券。

公館秋Out音樂節國慶連假登場 串聯台北2大夜市發4千份美食等優惠券

2026秋Out音樂節10月10、11日雙十連假登場，今年內容再升級，集結台日重量級音樂人輪番演出，更首度將脫口秀融入音樂祭，活動效益從公館延伸至師大商圈，串聯台北南區兩大夜市，並將發出四千份美食等優惠券。

限定好康！搭台灣好行關子嶺、菱波官田線贈50元消費券

秋意濃適合戶外踏青，西拉雅國家風景區管理處推出限定好康；只要在期間內搭乘台灣好行關子嶺線或菱波官田線，即可獲得50元特約店家消費券1張，數量有限，發完為止。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。