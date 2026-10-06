公館秋Out音樂節國慶連假登場 串聯台北2大夜市發4千份美食等優惠券

2026秋Out音樂節10月10、11日雙十連假登場，今年內容再升級，集結台日重量級音樂人輪番演出，更首度將脫口秀融入音樂祭，活動效益從公館延伸至師大商圈，串聯台北南區兩大夜市，並將發出四千份美食等優惠券。

台北自來水事業處表示，台北南區人文薈萃，校園年輕人聚集，今年公館大樓落成將啟用，每年舉辦的秋Out音樂節將朝更多元的藝文體驗面向發展，不僅有台灣具實力的資深與年輕樂團互相交流，還有難得一見的國際藝人演出。

首度更安排高度趣味的脫口秀節目，陣容集結金齁Chill Talk Show、怡岑、微笑丹尼、夏大寶、城寶、KJ、大天、大可愛、巴斯、麥摳、品賢、品喬、Boss、傑克、華旭、曹小歐與河岸JUMP等多組演員，讓音樂與笑聲在這充滿歷史人文與悠閒舒適的空間中，碰撞出不同火花。

除了舞台演出，今年秋Out也擴大串聯周邊商圈，首度從公館延伸至師大，逾160間店家、推出4000份優惠券，涵蓋餐飲、住宿、娛樂及生活消費，包含餐飲折扣、滿額優惠、買一送一等活動，在「秋Out 遊玩地圖」中應有盡有。

北市師大龍泉商圈促進會理事長許勝雄表示，受到整體大環境及消費型態改變等因素影響，師大商圈近年人潮明顯減少，店家都期待此次與秋Out合作機會，希望透過音樂活動串聯商圈，吸引更多年輕族群及樂迷走進師大，因此首度參與店家報名相當踴躍，希望未來秋Out音樂節能將舞台延伸至師大，擴大活動效益。

北市公館觀光夜市發展促進會理事長洪勝佳也表示，歷年秋Out優惠券在公館夜市使用率都相當踴躍，本次合作超過90家攤商，樂迷看完演出還能一路吃進巷弄，從家鄉滷味、雄記蔥抓餅，到玉米妹煎餃、阿郎鹽酥雞、阿二鹽水雞、天婦羅口味香雞排、QQQ粉圓冰、白糖粿、阿寶香酥芋丸等，讓音樂節也能吃到最道地的台北夜市小吃。

今年五大舞台包含三座自由舞台、二座售票舞台，集結約50組藝人及表演團隊，其中包含7組國際藝人，橫跨流行、搖滾、爵士、靈魂樂、嘻哈，以及國、台、客、原住民歌手。包括適逢岩井俊二電影「燕尾蝶」上映30周年，片中演出並演唱經典歌曲的日本女歌手Chara，睽違25年再度來台演出，首度以七人大編制登台，將重現電影「燕尾蝶」經典作品。

還有 Hello Nico、黑田卓也(JP)、Tizzy Bac、無眠即永恆、DSPS、好樂團、FunkyMo、蕨鳴子、時不我予、Andy Maker、RACO G等，與「源源不絕！2026嘻哈大賞」優勝團隊跨29校聯合演出，其中四分衛更將首度攜手東方快車主唱姚可傑共演，成為近月熱門話題。

客語歌手ana今年一舉入圍第37屆金曲獎「最佳客語專輯獎」、「最佳客語歌手獎」和入圍第17屆金音創作獎「最佳新人獎」。還有金曲台語歌王荒山亮，近年網路爆紅的原住民歌手巴大雄，都將首登秋Out舞台。

秋Out音樂節主理人童志偉表示，今年秋Out開創「專場獨賣票」，「秋月」主舞台兩天6組藝人都是75分鐘限定版專場演出，讓不一定有時間參加一整天音樂節的觀眾，也能鎖定自己喜愛的歌手，單獨購買專場票，完整享受音樂，不僅將選擇權重新交還給樂迷，也讓每一位音樂人，都能擁有真正完整的舞台。

台北自來水園區10月10、11日兩天上午9時至晚間9時免費開放入園，並推出「古蹟文化小旅行」，帶民眾走進百年地下水宮殿「觀音山蓄水池」，每日安排2場專業導覽，每場限40人。公館大樓廣場也有「秋Out停看聽」互動遊戲，優勝者可獲限定獎品。