限定好康！搭台灣好行關子嶺、菱波官田線贈50元消費券

秋意濃適合戶外踏青，西拉雅國家風景區管理處推出限定好康；只要在期間內搭乘台灣好行關子嶺線或菱波官田線，即可獲得50元特約店家消費券1張，數量有限，發完為止。

西拉雅國家風景區管理處說明，新推出「秋遊西拉雅・搭台灣好行領好康」活動，民眾只要於10月9日至10月11日、10月17日及10月18日活動期間搭乘台灣好行關子嶺線或菱波官田線，即可獲得50元特約店家消費券1張，數量有限，發完為止，邀請旅客搭乘台灣好行暢遊仙境西拉雅，還能享用特色美食與伴手禮。

西拉雅風管處長許主龍說，拿好康超簡單，上車立刻領取50元消費券，每人每次搭乘限領1張，手機掃一下券上的QR Code，在地隱藏版美食與伴手禮地圖立刻解鎖；不管是想來碗熱呼呼的在地小吃，還是拎走手作伴手禮，通通現折50元，消費券使用期限至10月31日，跟著台灣好行關子嶺線及菱波官田線一路吃喝玩樂，輕鬆解鎖最潮的大眾運輸低碳踩點之旅。

許主龍表示，台灣好行關子嶺線及菱波官田線串聯多元旅遊資源，搭乘「關子嶺線」可以一路直達泥漿溫泉區，先泡個全台獨一無二泥漿溫泉讓全身放鬆，再撕開一隻剛出爐、皮脆肉嫩還會滴汁的桶仔雞，是秋天最過癮的享受。

正逢官田菱角盛產期，至於搭乘「菱波官田線」，咬下一口熱騰騰在地菱角零食，還能悠閒欣賞埤塘景致。

為讓旅客搭乘台灣好行玩得更省心，特別推出多款超值旅遊套票，如「關子嶺一日湯旅」、「俗女養成日記－幸福後壁一日遊」、「擁抱田園微光－溫馨焢窯雙日遊」等，民眾可至KKday、捷利旅行社、旅遊達人網及QYOU趣優套票等各大通路購買。

更多相關活動資訊，可至西拉雅國家風景區管理處網站https://www.siraya-nsa.gov.tw/ 查詢。

台灣好行特約店家：

https://drive.google.com/drive/folders/1YGVn4i4IY7Zd7eKxkwMl2gzKYAwRNq0T

台灣好行關子嶺線及菱波官田線套票購買：

https://www.taiwantrip.com.tw/Frontend/Reservation/Index/City000014

台灣好行菱波官田線

https://www.taiwantrip.com.tw/Frontend/Route/Select_p?RouteID=R0076

台灣好行關子嶺線

https://www.taiwantrip.com.tw/Frontend/Route/Select_p?RouteID=R0039

旅客搭乘「關子嶺線」可以一路直達泥漿溫泉區，先泡個全台獨一無二泥漿溫泉讓全身放鬆。記者謝進盛／翻攝

西拉雅國家風景區管理處推出限定好康；只要在期間內搭乘台灣好行關子嶺線或菱波官田線，即可獲得50元特約店家消費券1張。記者謝進盛／翻攝

剛出爐、皮脆肉嫩還會滴汁的桶仔雞，是秋天最過癮享受。