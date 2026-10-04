10月外送優惠懶人包！foodpanda、Uber Eats美食買1送1、生鮮5折起

外送平台10月搶推強檔優惠，從會員專屬好康、熱門餐飲買1送1，到超市量販最低5折補貨價，替消費者聰明省荷包。

foodpanda啟動「感謝祭」，祭出破盤下殺與多重回饋。外帶自取指定店家享最低5折起震撼價，指定用戶消費滿100元輸入「自取感謝祭」最高折100元；生鮮雜貨指定週末與週三的上午10點與下午5點，訂購全聯或萬家福、樂家康超市滿300元輸入優惠碼即享5折，最高現折150元。指定用戶下訂楓康超市精選商品享6.4折起，美食外送甜蜜蜜享全品項7折、喜相逢麵館享全品項7.5折；寵物公園、屈臣氏、康是美滿額輸入「生鮮感謝祭」享7.9折。

針對pandapro會員，10月8日至11日消費滿99元輸入「爽食感謝祭」享100%胖達幣回饋，最高回贈100幣；10月更分別與統一超商及路易莎合作推出外帶自取咖啡免費領，指定餐廳消費滿299元輸入「美食感謝祭」享8.5折；每週五、六於全家便利商店購買特大美式咖啡更享買1送1。

Uber Eats則串聯熱門餐飲品牌與叫車服務推出促銷，多款人氣餐點「買1送1」，包括麥當勞中薯限時買1送1、達美樂全尺寸披薩買1送1且單點6折起，這一鍋雙人鍋底、路易莎指定飲品牛角套餐，以及珍煮丹、龍鹹酥雞等精選商家品項皆推買1送1。

針對Uber One會員，整月訂購外帶自取滿179元輸入「十月來外帶」享7折優惠，最高折60元；生鮮雜貨Uber Eats優市單筆滿899元輸入「台灣味好優」享9折，最高折120元，滿1,099元輸入「中秋買優市」可現折110元。美食外送部分，會員輸入「中秋大吃」或「中秋嚴選」滿額享8.5折，單筆滿649元輸入「十月會員吃」享現折100元，消費滿450元輸入「會員十月享」更能享有0元外送費與服務費減免。

此外，平台攜手路易莎與王品集團，點購指定餐點或新戶綁定，最高可享200元至600元Uber乘車折抵。