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萊爾富果C果昔「轉轉樂」最高享2件0元！ 「厚膽你就奶茶布丁」新登場

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富新推出「厚膽你就奶茶布丁」，售價45元，即日起至10月13日可享第2件15元優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富新推出「厚膽你就奶茶布丁」，售價45元，即日起至10月13日可享第2件15元優惠。圖／萊爾富提供

迎接初秋，萊爾富新推出多款飲品與甜點，從「果C果昔」果香系列、芋頭風味果昔，到奶茶布丁及韓國風味乳飲，搭配期間限定暖心優惠迎接季節轉換。萊爾富「果C果昔」即日起至10月13日推出期間限定「轉轉樂」活動，購買指定果昔任2件即可參加「轉轉樂」，有機會抽中「2件0元」，另有「2件59折」、「2件69折」等驚喜優惠；一次購買4件即可獲得2次轉盤機會，集結多款指定果昔品項，從酸甜清爽到香甜濃郁皆有，可依個人喜好搭配不同口味。

喜愛芋頭的消費者，還可選擇「芋頭戀乳」及「芋仔憨吉」2款芋頭風味果昔，即日起至10月13日單杯限時優惠價49元。「芋頭戀乳」以芋頭風味結合乳香，口感滑順醇厚；「芋仔憨吉」則以芋頭風味為主調，展現香甜柔和的滋味。

除了果昔優惠，萊爾富也持續推出布丁甜點新選擇。過去推出的「焦糖喜勒烤布丁」、「生乳你個布丁」曾於Threads、Instagram等社群平台引發網友討論，此次再推出諧音梗全新口味「厚膽你就奶茶布丁」，以奶茶風味為主調，布丁口感細緻，甜香之中帶有茶韻，呈現不同於傳統焦糖布丁的風味層次，售價45元。即日起至10月13日「厚膽你就奶茶布丁」、「生乳布丁」、「焦糖烤布丁」任選第2件15元優惠。

韓國風味乳飲同樣受到消費者關注，萊爾富引進韓國BusanMilk系列，推出巧克力牛乳、香蕉牛乳、草莓牛乳3款風味，以乳香為基底融合不同風味，呈現各具特色的香濃口感，單瓶原價45元，即日起至10月13日期間限定嘗鮮價29元。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

萊爾富「芋頭戀乳」及「芋仔憨吉」2款芋頭風味果昔，即日起至10月13日單杯限時優惠價49元。圖／萊爾富提供
萊爾富「芋頭戀乳」及「芋仔憨吉」2款芋頭風味果昔，即日起至10月13日單杯限時優惠價49元。圖／萊爾富提供

萊爾富引進韓國人氣風味牛乳BusanMilk系列，共有香蕉、巧克力、草莓3種口味，即日起至10月13日單瓶嘗鮮價29元。圖／萊爾富提供
萊爾富引進韓國人氣風味牛乳BusanMilk系列，共有香蕉、巧克力、草莓3種口味，即日起至10月13日單瓶嘗鮮價29元。圖／萊爾富提供

萊爾富即日起至10月13日推出果C果昔「轉轉樂」活動，購買指定果昔任2件，就有機會抽中「2件0元」優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至10月13日推出果C果昔「轉轉樂」活動，購買指定果昔任2件，就有機會抽中「2件0元」優惠。圖／萊爾富提供

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