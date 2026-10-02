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好市多APP不只電子會員卡 數位服務成消費新入口

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
不少會員發現，原來好市多APP除了電子會員卡，還能查詢購買紀錄、油價、黑鑽回饋及好多金，甚至預約賣場服務。業者／提供
不少會員發現，原來好市多APP除了電子會員卡，還能查詢購買紀錄、油價、黑鑽回饋及好多金，甚至預約賣場服務。業者／提供

好市多會員消費行為持續朝數位化發展，過去被視為「忘記帶會員卡時的備案」，如今電子會員卡搭配購買紀錄、油價查詢、回饋資訊及線上購物等功能，逐漸成為會員進場、購物與使用服務的重要入口。近期會員間對好市多APP功能的討論升溫，也反映實體會員制度正加速與數位工具整合。

一名會員日前因忘記攜帶實體會員卡，改以好市多APP內的電子會員卡進場，原本只是解決臨時狀況，進一步使用APP後，才發現除了電子會員卡之外，還能查詢過往購買紀錄、掌握線上購物與賣場優惠，部分服務也能透過APP進行預約。

這類使用經驗也帶動會員重新認識APP功能。從近期會員社群討論來看，「電子會員卡」已不只是取代實體卡片，更逐漸延伸為串接購物、加油、回饋與服務的數位工具。不少會員開始將手機視為前往好市多前的必要準備，降低忘記帶卡造成的不便。

對經常前往好市多消費的會員而言，APP另一項實用功能是資訊查詢。會員可事先查看加油站油價，再與沿途其他加油站價格比較後決定是否前往；黑鑽卡會員也能透過APP掌握相關回饋資訊，好多金累積狀況同樣可以在線上查看。

購物端則呈現「線上、線下並用」的趨勢。日用品、衛生紙等體積較大的商品，部分會員會選擇線上購買，以降低搬運及排隊成本；另一方面，熱門商品或需要現場挑選的品項，仍具有實體賣場不可取代的優勢。會員因此開始在下單前比較線上與實體通路的價格、優惠及取得方式，再決定消費場景。

從會員消費路徑來看，好市多APP的角色也正從單純的會員卡數位化，逐步轉向會員服務平台。會員可以從進場、購物，到加油、回饋查詢及部分服務預約，都透過手機完成部分流程，讓會員制度從「一張卡」延伸至「一支手機」。

此外，好市多西式餐飲部自10月1日起點餐前也須先掃描會員卡，讓電子會員卡的使用情境進一步增加。對會員而言，將電子會員卡預先綁定至APP，可減少進場或消費時臨時尋找實體卡片的麻煩。

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