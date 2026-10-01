全國電子周年慶開跑！大家電7折起 滿額加1元MacBook直接帶回家

全國電子周年慶正式開跑，第一波優惠自即日起至10月12日登場，主打指定大家電7折起、全館家電9折，指定家電消費滿2萬元起，即可依門檻加1元享指定好禮，消費滿30萬元可加1元帶走指定ASUS平板，滿50萬元則可加1元享指定MacBook，鎖定換新家電與居家升級需求。

今年全國電子以「這家電，不只專業而已」為品牌主張，推出「專業對決」品牌影片，透過門市人員面對不同家庭情境的選購需求，凸顯家電選購不只是比較規格，而是從消費者生活習慣出發，找到真正適合的產品。

從選購到售後，全國電子針對電視提供「專人預約、到府配送、專業安裝、現場設定、售後保障」五大安心服務，從購買到安裝一路提供協助。廚房三機，包括熱水器、瓦斯爐及油煙機，則提供專人到府場勘，協助確認安裝環境，並搭配舊機免費回收服務。

家電保養同樣納入周年慶服務，空調室內機清洗每台1,899元，室內機加室外機每組2,399元；購買指定電視、冰箱、洗衣機或空調，還可享每台1,199元空調清洗加購優惠。指定商品另有延長保固方案，依活動規範及原廠保固條件提供保障。

購買冰箱、洗衣機指定商品7折起，並依原廠保固條件延長至5年；電視指定機型9折，並推出滿額禮及購機贈3,000元劇院升級折價券。購買指定83型以上電視並加購延長保固，還可獲等值會員點數回饋。

購買指定熱水器、瓦斯爐、油煙機等廚房家電最高享8%現金回饋，10月31日前完成指定場勘，再送300點會員點數及300元三機折價券；指定小家電滿10,000元現折1,010元，滿8,888元再送20L烤箱。

數位3C也有優惠，聚焦AI智慧眼鏡、iPhone新機與筆電等產品，包含Even Realities Even G2、Ergotech Aero Sight及ASUS ROG XREAL R1等智慧眼鏡。iPhone新機則推出「果粉開運季」，10月18日前購買符合條件的iPhone全系列，可獲總額3,000元配件購物金；指定筆電7折起，舊換新最高折抵19,500元。

此外，10月1日至10月31日推出LINE限定「購機狂歡雙重抽」，完成LINE綁定的會員每天可參加1次轉盤抽獎，有機會獲得100元至3,000元滿額折價序號。全國電子表示，周年慶除了價格優惠，也將配送、安裝、場勘、清洗保養及售後服務納入，希望從選購到日常使用，提供更完整的家電服務體驗。

全國電子周年慶AI智慧眼鏡、iPhone新機成換新亮點，LINE轉盤天天抽最高3,000元數位3C折價優惠。圖／全國電子提供

全國電子電視提供五大安心服務，包括「專人預約、到府配送、專業安裝、現場設定、售後保障」，讓消費者不必煩惱購買後的大小事。圖／全國電子提供

全國電子10月12日前推出指定大家電7折起、全館家電9折，還有滿額加1元好禮等活動。圖／全國電子提供