小琉球小島野台17日登場 音樂、市集、無人機點亮夜空…帶「海龜」來有驚喜

「2026小島野台」10月17日將在小琉球停機坪登場，串聯風格市集、街頭藝人、星空演唱會及無人機展演，活動自下午一路熱鬧至晚間，邀請遊客白天遊島、夜間看表演，體驗不同於白天的島嶼風景。

縣府傳播暨國際事務處表示，「2026小島野台」結合海風與星空打造露天演唱會，邀請羅時豐、梁文音、黃偉晉、徐暐翔、林亭翰、聖恩及Willy簡嘉彣等多組歌手接力開唱，精彩可期。

除演唱會外，還有風格市集集結屏東特色餐飲，街頭藝人的音樂、魔術表演，演唱會後則是壓軸無人機展演，結合磅礡音樂與海島意象，璀璨光影點亮小琉球的夜空。

縣府今年推出夜間觀光品牌「2026屏東光旅」，以小琉球為首站營造光環境旅遊路線，10月17日起至2027年1月3日，於琉球鄉民生路、中山路設置街道燈飾，讓小琉球的夜晚更加浪漫，歡迎遊客沿著街區散步、拍照。

傳播處表示，民眾只要攜帶海龜造型物品，即可兌換海龜冰1枝；下午6時起完成打卡任務，另可兌換造型手燈1支，數量有限送完為止。活動詳情請至「i屏東～愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」官方臉書專頁及「2026小島野台」官網。