三商炸雞「炸雞買5送5」現省325元、「青花椒炸雞」6塊現省221元

雙十連假即將到來，「三商炸雞」自即日起至11月4日推出一系列優惠方案。活動期間「買5塊炸雞桶送5塊炸雞桶」，兩桶原價650元，優惠價325元，口味可選擇義式、脆皮、原味或辣味。

另外「青花椒炸雞」重新回歸，！「6塊青花椒炸雞」原價420元，優惠價199元，內含2隻雞腿、2塊腿排及2塊雞翅，帶來不同的椒麻滋味。同時三商炸雞也推出個人組合，「經典牛丼刈包」或「是拉差泡菜豬排刈包」（2選1），搭配1隻雞翅與飲料，原價194元，優惠價99元。

繼推出韓式風味餐、美加狂歡季等活動後，「繼光香香雞」自即日起再打造「南洋風味季」。其中「沙嗲無骨腿丁」，以南洋辛香料拌入去骨雞腿肉，撒上特調沙嗲帶出獨特南洋香料層次，每份155元；「九層塔花枝丸」以九層塔香氣襯托花枝丸鮮甜海味，淋上泰式酸甜醬，堆疊豐富層次，每份68元。另外還有涮嘴的「印尼蝦餅」，每份35元。

繼光香香雞也推出「沙嗲香脆組」，內含沙嗲無骨腿丁＋印尼蝦餅，原價190元，優惠價179元；「沙嗲鮮香組」內含沙嗲無骨腿丁＋九層塔花枝丸，原價223元，優惠價199元。同時繼光香香雞也攜手百年茶廠「華剛茶業」，推出聯名茶品「華韻食光．果韻烏龍冷泡茶」，每杯75元。10月31日前，凡購買「經典炸物區」任一商品，即可享加購價69元。