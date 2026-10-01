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旅展優惠開跑！香港跨年、黃刀極光、機票買1送1 春節出國最高省萬元

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
韓國濟州島城山日出峰，在城山日出峰頂端觀賞日出是濟州十大美景之一。圖/旅天下提供
韓國濟州島城山日出峰，在城山日出峰頂端觀賞日出是濟州十大美景之一。圖/旅天下提供

還在想年底去哪裡玩？從香港跨年煙火、北海道賞雪到加拿大黃刀追極光，旅天下提前端出冬季旅遊清單，搭上2026 ITF台灣國際旅展熱潮，即日起率先啟動線上旅展，祭出機票買一送一、小費贈送、超值一口價等優惠，春節賀歲行程最高折1萬元，連2027年歐洲花季也開放早鳥預訂。

2026 ITF台灣國際旅展將於11月6日在南港展覽館登場。旅天下ITF線上旅展搶先起跑，其中，日本線主打「冬季北海道函館破冰戲雪6日」，函館包機出發，鎖定北海道冬季限定的破冰、戲雪體驗。中台灣旅客則有「南九州櫻島5日」，團費3萬1,900元起，可從台中搭乘星宇航空出發。

想找價格相對親民的行程，旅天下也推出「韓國濟州島5日遊」，入住萬豪酒店，並安排韓國KCIA票選第一的藍鼎廳五星海鮮Buffet，團費兩萬有找。東南亞則有「泰國曼谷芭達雅龍蝦吃到飽6日」，16,500元起。

年底出國，旅天下推出「香港跨年煙火快閃3日」，第二人折1,500元，3天2夜行程鎖定維多利亞港跨年煙火，主打上班族不用請太多假，也能出國迎接新年。

跨年想玩得更遠，則有加拿大黃刀極光行程。「迎春特選溫哥華黃刀極光8日」10月底前報名付訂，第二人折6,000元；「經典黃刀冰堡節極光洛磯山脈城堡11日」則前10名報名付訂可折3,000元。

迎接2027羊年春節，旅天下推出「印度恆河9日」、「尼泊爾9日」及「斯里蘭卡9日」賀歲行程，最高折1萬元，鎖定春節長假出國需求。

此外，想避開年節旺季、提前規劃明年春天的旅客，也可先卡位歐洲花季。旅天下推出長榮直飛「經典荷比盧法花季13日」，以及華航直飛「經典荷比德三國庫肯霍夫花季13日」，走訪荷蘭庫肯霍夫花園等春季賞花景點。

尼泊爾卡拉帕塔看喜馬拉雅山脈聖母峰。圖/旅天下提供
尼泊爾卡拉帕塔看喜馬拉雅山脈聖母峰。圖/旅天下提供

尼泊爾納加闊特日出。圖/旅天下提供
尼泊爾納加闊特日出。圖/旅天下提供

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