雙十連假炸雞優惠來了！三商炸雞10塊325元、青花椒6塊199元

雙十連假聚餐商機開打，三商炸雞自10月1日起推出「人氣炸雞季」，一口氣祭出三大優惠，其中炸雞桶「買5送5」，10塊炸雞特惠325元；青花椒炸雞也重返菜單，6塊特惠199元，另有刈包搭配雞翅、飲料的個人套餐99元，活動一路延續至11月4日。

三商炸雞表示，此次主打多人聚餐的炸雞桶優惠，活動期間購買5塊炸雞桶，再送5塊炸雞桶，兩桶原價650元，優惠後325元，相當於一次可享10塊炸雞。口味可選義式、脆皮、原味或辣味，鎖定雙十連假家庭、朋友聚餐及外帶需求。

除了炸雞桶，先前推出的青花椒炸雞也在此次活動回歸。「6塊青花椒炸雞」由原價420元降至199元，內容包括2隻雞腿、2塊腿排及2塊雞翅，以青花椒香麻風味搭配炸雞，搶攻喜愛重口味的消費族群。

針對單人用餐市場，三商炸雞同步推出99元組合，可從「經典牛丼刈包」及「是拉差泡菜豬排刈包」二選一，再搭配1隻雞翅與飲料，原價194元，活動期間不到百元即可入手。

三商炸雞此次「人氣炸雞季」自10月1日至11月4日登場，優惠橫跨雙十連假，三項活動均限內用及外帶使用，外送平台不適用。