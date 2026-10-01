台灣虎航2027夏季航班今開賣！飛日韓1199元起 尊榮虎上午10時優先搶票

台灣虎航2027夏季航班第一波開賣，台灣虎航表示，包括東京、大阪、福岡、岡山、沖繩、釜山等人氣航點，單程未稅1199元起，今天為尊榮虎、樂虎卡VIP及TeamMax優先購票，明天至周六為期2天開放全虎迷購票。

台灣虎航表示，尊榮虎（tigerprime）、樂虎卡VIP及TeamMax，今天上午10時優先購票，銷售期間至今晚11時59分，旅遊期間自2027年3月28日至10月30日，需透過專屬購票網頁。

至於全虎迷開賣時間，台灣虎航表示，明天上午10時至周六晚上11時59分可購票，旅遊期間同樣自2027年3月28日至10月30日。

台灣虎航夏季航班第一波開賣的日本航線部分，台北-成田1899元起、高雄-成田1899元起、台北-羽田1899元起、台北-大阪1799元起、高雄-大阪1799元起、台北-福岡1799元起、高雄-福岡1799元起、台北-名古屋1899元起、台中-名古屋1899元起、高雄-名古屋1899元起、台北-沖繩1599元起、台中-沖繩1599元起、高雄-沖繩1599元起。

台北-新千歲2299元起、高雄-新千歲3299元起、台北-函館2599元起、台北-仙台2299元起、高雄-仙台2299元起、台北-新潟2299元起、台北-小松1899元起、台北-岡山1799元起、台北-高知1799元起、台北-佐賀1799元起、台北-宮崎1799元起、高雄-熊本1799元起、台北-石垣島1599元起。

韓國航線部分，台北-仁川1199元起、台北-釜山1399元起、台北-濟州1399元起、台中-濟州1399元起、高雄-濟州1399元起、高雄-金浦1199元起。

台灣虎航表示，以上票價皆為單程未稅價，實際票價及航班資訊以台灣虎航官網訂位系統顯示為準。促銷座位數量有限，售完為止。各航線適用旅遊期間可能有所不同，詳情依官網公告為準。