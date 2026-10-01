快訊

國軍移防出意外！M109自走砲車撞M113裝甲車 1官兵摔車送醫

看過「空中浩劫」派上用場！杜拜航空驚魂 乘客闖駕駛艙救回飛機

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣虎航2027夏季航班今開賣！飛日韓1199元起 尊榮虎上午10時優先搶票

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台灣虎航2027夏季航班第一波開賣，單程未稅1199元起。圖／台灣虎航提供
台灣虎航2027夏季航班第一波開賣，單程未稅1199元起。圖／台灣虎航提供

台灣虎航2027夏季航班第一波開賣，台灣虎航表示，包括東京、大阪、福岡、岡山、沖繩、釜山等人氣航點，單程未稅1199元起，今天為尊榮虎、樂虎卡VIP及TeamMax優先購票，明天至周六為期2天開放全虎迷購票。

台灣虎航表示，尊榮虎（tigerprime）、樂虎卡VIP及TeamMax，今天上午10時優先購票，銷售期間至今晚11時59分，旅遊期間自2027年3月28日至10月30日，需透過專屬購票網頁。

至於全虎迷開賣時間，台灣虎航表示，明天上午10時至周六晚上11時59分可購票，旅遊期間同樣自2027年3月28日至10月30日。

台灣虎航夏季航班第一波開賣的日本航線部分，台北-成田1899元起、高雄-成田1899元起、台北-羽田1899元起、台北-大阪1799元起、高雄-大阪1799元起、台北-福岡1799元起、高雄-福岡1799元起、台北-名古屋1899元起、台中-名古屋1899元起、高雄-名古屋1899元起、台北-沖繩1599元起、台中-沖繩1599元起、高雄-沖繩1599元起。

台北-新千歲2299元起、高雄-新千歲3299元起、台北-函館2599元起、台北-仙台2299元起、高雄-仙台2299元起、台北-新潟2299元起、台北-小松1899元起、台北-岡山1799元起、台北-高知1799元起、台北-佐賀1799元起、台北-宮崎1799元起、高雄-熊本1799元起、台北-石垣島1599元起。

韓國航線部分，台北-仁川1199元起、台北-釜山1399元起、台北-濟州1399元起、台中-濟州1399元起、高雄-濟州1399元起、高雄-金浦1199元起。

台灣虎航表示，以上票價皆為單程未稅價，實際票價及航班資訊以台灣虎航官網訂位系統顯示為準。促銷座位數量有限，售完為止。各航線適用旅遊期間可能有所不同，詳情依官網公告為準。

台灣虎航2027夏季航班第一波開賣，單程未稅1199元起。圖／台灣虎航提供
台灣虎航2027夏季航班第一波開賣，單程未稅1199元起。圖／台灣虎航提供

虎航 台灣虎航 航班

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雄獅攜長榮機票買一送一！曼谷、沖繩等5航點 東京首爾5,888元

五福旅遊搶高雄旅展！日本第2人折5千、長程線最高折2萬

雄獅、鳳凰布局明年商機

TPBL／新主帥齊科加狀元賀丹加持 海神新賽季要給「神隊友」全新感受

相關新聞

連假交通塞爆惹民怨…交長道歉 點名高鐵檢討

中秋教師節連假疏運亂象頻傳，國道堵車、高鐵擠爆，引發民怨，由於緊接著還有雙十、光復節連假，交通部昨為此開疏運檢討會議。交通部長陳世凱在會中點名台灣高鐵，應留意旅客感受及舒適度，要求高鐵公司應檢討自由座整體量能及分流，並公開「餘位」資訊，以利消費者及早選擇最妥適運具。

高鐵亂象檢討 學者：交通部不應急著作秀

中秋、教師節連假疏運亂象頻傳，高鐵自由座人潮塞爆車廂，引發民怨。實際上，早在二○二三年中秋節，高鐵就曾因自由座人潮爆量爭議，遭交通部鐵道局要求檢討連假尖峰時段的自由座疏運措施。不過事隔三年，高鐵連假自由座亂象未改，反而愈演愈烈。

台灣虎航2027夏季航班今開賣！飛日韓1199元起 尊榮虎上午10時優先搶票

台灣虎航2027夏季航班第一波開賣，台灣虎航表示，包括東京、大阪、福岡、岡山、沖繩、釜山等人氣航點，單程未稅1199元起，今天為尊榮虎、樂虎卡VIP及TeamMax優先購票，明天至周六為期2天開放全虎迷購票。

連假結束…雙北多家醫院 急診壅塞再現

衛福部於中秋連假開設三日假日輕急症中心，但連假結束，部分醫院急診出現壅塞現象，昨天上午台大醫院急診室有八十人候床，林口長庚連續兩天候床病人逾一百五十人。專家分析，急診壅塞「病根」與高齡化共病有關，滯留醫院急診病人多為肺炎、腸胃道疾病長者。

財神降臨！10月星座財運TOP5出爐 射手跨出舒適圈、冠軍鈔票大把湧進

秋意漸濃的十月，不只天氣轉涼，連賺錢的節奏都跟著大洗牌啦！這個月市場充滿各種意想不到的驚喜，有人在辦公室默默耕耘終於被大老闆拔擢，也有人光靠和朋友喝杯下午茶就談成一筆大生意。出差旅行或是隨手買張彩券，到處都藏著能讓你荷包大豐收的絕佳契機。想知道在這個秋高氣爽的黃金月，究竟是哪五大幸運兒能精準踩中發財紅心，迎來存款數字直線飆升的巔峰嗎？立刻來揭曉這份熱騰騰的超強吸金名單！

輕颱彩雲凌晨2時生成 專家曝侵台機率 將發展為大型颱風

中央氣象署今天凌晨4時10分發布颱風生成消息，原位於關島東北方海面上的熱帶性低氣壓，於今天凌晨2時發展為輕度颱風彩雲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。