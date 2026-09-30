森森燒肉「憑發票換A5和牛」現賺1168！麻辣鍋「菊花盛開」套餐買1送1

馬辣餐飲集團旗下「菊花盛開 麻辣老火鍋」，繼台北忠孝店後，高雄義享店將於10月正式開幕。店內延續主打重慶牛油老火鍋，搭配嫩鴨血、手撕毛肚、大刀腰片等食材。為慶祝南部首店登場，台北忠孝店同步跨區同慶，自10月 5日至10月8日期間，限時4天推出「雙人套餐買1送1」。活動期間凡內用點購指定雙人套餐，即贈「同款雙人套餐招待券」1張。活動套餐共有3款選擇，包括「2人豬梅花海陸套餐」、「2人安格斯牛海陸套餐」及「2人不老牛九宮格套餐」，售價各為1,280、1,480、1,680元。

除此之外，即日起到店內用並追蹤品牌官方IG，即贈「菊花盛開抽取式衛生紙100抽」1包，送完為止。10月LINE好友專屬禮獻上經典甜品「四川冰粉」1份，內用消費符合指定低消條件，即可憑好友券免費兌換。

「森森燒肉」本季新推出「極上全牛套餐」，內含有A5日本和牛、日本F1國產牛、美國極黑和牛、澳洲厚切和牛、原木煙燻無骨牛小排等多款肉品，一次品嚐日、美、澳特色名牛，再搭配海鮮食材，雙人3,580元、3人5,380元。另外針對自助吧，也新增「咕咕霍夫」、「布朗尼」、「柑橘磅蛋糕」與「鳳梨果汁」、「紅龍果綜合果汁」，帶來更豐富的選擇。

活動期間凡提前訂位並主動告知參與活動，憑任一張「餐廳類型」的發票，不限時間、紙本或載具，即可免費兌換「單點品項」一份，從百元單品到價值 1,168元的「A5和牛蕾絲厚燒」皆可免費兌換。內用點選指定套餐，可玩「333幸運骰」試手氣，最大獎「當次用餐全單免費與「森鑽卡1年份」資格。全新專屬「森鑽卡」可享有平日1份套餐68折、假日1份套餐88折優惠。

森森燒肉新推出「極上全牛套餐」，每套3,580元起。圖／森森燒肉提供