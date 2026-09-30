國旅補助有感 台中12家飯店接力加碼抽6.8萬元總統套房、iPhone 18

國旅補助帶動旅遊熱度，台中旅宿業者接棒加碼！台中市觀光旅館公會30日集結12家飯店，攜手台中市好禮協會推出「讓旅程延續，讓美好在台中發生」響應國旅好康、接力聯合行銷活動，不只祭出價值6.8萬元總統套房住宿券、iPhone 18手機、萬元台中好禮獎項，更由產業自主將優惠延長至2027年1月底。

旅客入住12家響應飯店後，即可上網登錄參加抽獎，業者盼接住國旅補助帶來的人潮，讓政策效益持續轉化為秋冬旅遊動能。

台中市觀光旅館公會預估，活動自9月起至明年1月底，可望帶動約2萬至4萬人次入住。透過12家觀光旅館、台中好禮協會及在地品牌共同投入，希望讓住宿所帶來的人流進一步轉化為餐飲、購物、伴手禮與地方品牌消費，擴大觀光產業的整體效益。

今天包括台中市觀旅局副局長蔡宗昇、工策會總幹事陳學聖也都到場共襄盛舉，與觀光旅館業者及在地產業代表共同為活動揭幕。

台中市觀光旅館公會理事長姜文偉表示，近年國旅價格受到不少討論，但旅宿業同時面臨人力短缺，以及食材、能源與各項營運成本持續增加等挑戰。

對業者而言，除了回應價格問題，更重要的是思考如何讓旅客感受到「這筆錢花得值得」。因此，此次活動的核心精神就是「政策帶動第一波，產業接棒第二波」，透過業者自主加碼延續旅遊熱度。

此次共有12家會員飯店響應，包括李方艾美酒店、日光溫泉會館、福華大飯店、長榮桂冠酒店、全國大飯店、震大金鬱金香酒店、台中港酒店、裕元花園酒店、日月千禧酒店、清新溫泉飯店、金典酒店及大毅老爺行旅，涵蓋市區商務、休閒度假、溫泉及海線港灣等不同旅遊型態。

自9月國旅補助專案上路後，台中飯店業者紛紛推出加碼促銷活動，帶動訂房率明顯攀升。其中，福華大飯店至今訂房超過1,000間、台中港酒店也超過500間，顯示補助政策確實帶動旅宿市場熱度。

姜文偉表示，2026年11月30日前，使用國旅補助入住活動會員飯店的旅客即可登錄抽獎；補助結束後，公會與會員飯店再接棒，自12月1日起至2027年1月31日，平日入住符合資格的旅客，同樣享有抽獎機會。

為了讓加碼更有感，此次抽獎也集結會員飯店資源祭出多項好禮，頭獎由台中港酒店提供價值6.8萬元的總統套房住宿券，另有iPhone 18 Pro 256GB、台中市好禮協會萬元禮包，以及金典酒店平日一泊二食住宿券；福華大飯店、全國大飯店也提供住宿券及相關好禮吸客。

活動採全數位登錄，旅客入住後掃描各會員飯店櫃台的活動QR Code，填寫相關資料並上傳入住憑證或發票，即可完成登錄。預計於2027年2月3日公開抽獎，以實體號碼球抽出中獎序號，全程同步直播，並邀請見證律師協助核對名冊及中獎資格。

此次合作更進一步從「旅宿聯盟」走向「在地產業串聯」。台中市好禮協會擁有逾180家會員，涵蓋食品、糕餅、茶品、咖啡、伴手禮及生活選品等多元在地產業。本次除提供「台中好禮賞」萬元禮包及多項特色好禮，也透過活動將在地品牌資訊帶給入住旅客。

旅客完成抽獎登錄後，可進一步取得台中好禮協會特約店家與優惠資訊，將旅程從飯店延伸至城市消費，鼓勵旅客在住宿之外，走進更多台中店家、認識在地品牌。

國旅補助有感，台中12家飯店接力加碼，更自主將優惠延長至2027年1月底。記者宋健生／攝影

台中市觀光旅館公會理事長姜文偉(左2)攜手台中市好禮協會，推出響應國旅好康、接力聯合行銷活動。記者宋健生／攝影

頭獎由台中港酒店提供價值6.8萬元的總統套房住宿券。台中港酒店／提供