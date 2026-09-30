國泰世華CUBE信用卡「秋日遊」快閃權益驚喜登場 旅日消費最高10%回饋

迎接賞楓、滑雪及年末購物旺季，國泰世華銀行看準秋冬赴日旅遊需求，CUBE信用卡推出全新「秋日遊」快閃權益，自10月1日至11月30日，從行前換匯、機票住宿、交通到日本當地購物與餐飲，皆可享指定優惠，最高享10%小樹點（信用卡）回饋。

活動期間，卡友持CUBE信用卡切換至「秋日遊」權益，即享日本實體消費3.5%回饋、日本四大機場指定免稅店最高4%回饋；UNIQLO實體門市、三麗鷗、寶可夢中心等人氣名店，以及Tabelog等指定餐廳預約平台最高5%回饋；搭配領券優惠，Apple錢包指定交通卡（Suica、PASMO、ICOCA）最高享5%回饋；愛電王、台場DiverCity Tokyo Plaza等日本精選購物通路消費滿額最高享10.2%回饋，涵蓋交通、餐飲及購物等旅日常見消費場景。

活動期間符合財富管理貴賓身分，另享「秋日遊專屬任務」加碼活動，只要持CUBE信用卡於日本實體通路消費及Apple錢包指定交通卡綁卡儲值，累積消費滿新台幣5萬元，可再獲1,000點小樹點（信用卡），相當於加碼2%回饋，讓秋遊日本更有感。

尚未安排行程的卡友，也能趁「秋日遊」快閃優惠規劃下一趟日本行程。活動期間於Klook購買指定日本旅遊商品享5%回饋；透過Hotels.com及Expedia專屬網頁預訂住宿，領取優惠券最高享10%回饋；至國泰航空、台灣虎航、東南旅遊、Agoda、KKday、易遊網、Club Med等指定平台購買日本機票、訂房或行程票券享3.5%小樹點（信用卡）回饋。

除了日本旅遊消費，「秋日遊」也同步涵蓋台灣日系生活場景，於指定日系餐飲、指定百貨及服飾品牌消費最高享8%回饋。於橘色涮涮屋、初魚、雞湯桑、爭鮮壽司、錢都日式涮涮鍋、客美多、すき家SUKIYA、摩斯漢堡、台灣壽司郎等日系餐飲品牌消費，最高享8%小樹點（信用卡）回饋，出示CUBE信用卡或搭配國泰優惠App指定優惠券，另享專屬用餐禮遇。於台灣DON DON DONKI唐吉訶德、遠東SOGO（含Garden City）、明曜百貨、UNIQLO直營門市/網路商店及GU網路門市等指定通路消費，最高享5%回饋

此次更首度推出「秋日遊任務馬拉松」，將刷卡消費及日圓換匯變成旅遊任務。活動期間於指定通路消費並切換一次「秋日遊」權益，每消費滿新台幣1,000元即可獲得價值新台幣15,000元的日本機票折抵金抽獎機會，累積滿新台幣42,000元再加碼抽Club Med北海道度假村雙人行。

於CUBE App以新台幣兌換日圓，單筆金額達新台幣42,000元，並切換一次「秋日遊」權益，即可抽新台幣8,888元現金。另可於CUBE App領取日圓減碼優惠券，再享日圓換匯減分優惠。

國泰優惠App同步推出「秋日遊點數超值兌」，集結日系票券、週三精選商品及哩程／積分轉換等限時兌點優惠，更可使用1點參加日本機票折抵金抽獎。活動期間不僅有點數放大優惠，還可天天登入可免費抽礁溪寒沐五星住宿、日本eSIM、摩斯紅茶等多項好禮。從行前準備到日本當地消費，完整串聯秋冬旅遊需求。